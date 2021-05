Zabavni sodniki in veselje za Adama in Žigo

Na tokratnem izzivu skupin, med katerim so sodniki poskrbeli za veliko mero dobre volje, sta se na balkon zasluženo povzpela Adam in Žiga. Izjemnih pohval je bil deležen tudi Bruno, a se bo moral jutri boriti za obstanek.

Devet tekmovalcev se je v trojicah pomerilo v skupinskem izzivu, a tokrat brez vodij. Pripravljali so trihodni meni, vsak tekmovalec v skupini pa je bil zadolžen za svojo jed. Na balkonu sta bili prosti le dve mesti, kajti najslabšemu v zmagovalni skupini ni pripadala varnost. Sodniki so izbrali prve člane skupin, in sicer Adama, Kimi in Natalijo. Natalija je izbrala Bruna, Kimi Mašo, Adam pa Žigo. Žiga je v svojo in Adamovo skupino povabil Ljubislava, Maši in Kimi se je pridružil Dušan, Irena pa se je pridružila Brunu in Nataliji. Na voljo so imeli 100 minut. Člani skupin so se dogovorili, kdo bo pripravljal katero jed in koliko časa bodo potrebovali zanjo. Vsaka skupina je dobila samo en predpasnik, najprej pa so morale pripraviti predjedi v barvi predpasnikov, brez uporabe umetnih barvil.

icon-expand Samo še devet tekmovalcev se bori za MasterChef pokal. FOTO: POP TV

Dušan je hitro postal nervozen, saj mu je Kimi vseskozi dajala navodila. Dušan: “Kimi je izredno ukazovalna. Jaz imam malo težave s tem, če mi kdo ukazuje.” Povedal je, da so bili njeni komentarji bolj moteči, kot v pomoč. Bruno in Natalija sta poskušala spodbuditi Ireno, da bi kuhala hitreje, Adam in Žiga pa sta spodbujala Ljubislava, a se je v njihovem primeru Karimu Merdjadiju zdelo, da imajo zabavo.

icon-expand Dušanu ni bila všeč Kimijina ukazovalnost. FOTO: POP TV

Irena je na koncu prva predala predpasnik Nataliji. S kuhanjem glavne jedi sta nato nadaljevala tudi Adam in Maša, vsi trije pa so morali pripraviti jed na nabodalu. Adam je navdušil Karima z idejo o maroškem šiškebabu. Karim: “To trga gate zaenkrat.” Ocenil je, da je trojica na zelo dobri poti.

icon-expand Karim zeleni skupini: “To trga gate zaenkrat.” FOTO: POP TV

Maša se je nato znašla v podobni situaciji kot Dušan, saj ji je Kimi poskušala narekovati vse korake. Luka jo je opozoril, da je storila eno napako, a nihče iz njene skupine ni ugotovil, kaj je imel v mislih. Maša je priznala, da ne verjame več povsem v svojo jed. Bine Volčič je pohvalil Natalijino idejo, a ji je svetoval, naj si vzame malo več časa, da bo izpopolnila krožnik. Kljub temu ga je končala v 35 minutah.

icon-expand Maša ni ugotovila, kje ga je polomila. FOTO: POP TV

V sladici so morali zadnji trije tekmovalci uporabiti jabolko, kar Kimi ni bilo prav nič všeč. Karim je pohvalil Žigovo idejo, Bine pa je bil navdušen nad Brunovo idjeo. Kimi je imela na voljo najmanj časa, in ko ji je Maša poskušala svetovati glede priprave, je ta odrezala, naj jo pusti pri miru. Kimi: “Jaz rabim zdaj koncentracijo ... Samo pustite me pri miru.” Luku Jezeršku je povedala, da nima dovolj časa in da bo dala na krožnik, kar ji bo uspelo pripraviti.

icon-expand Kimi je zahtevala, naj jo Maša pusti pri miru. FOTO: POP TV

Irena je bila, ko so sodniki okušali njeno jed, povsem na trnih, pozabila je, katere sestavine je sploh uporabila. Bine ji je povedal, da je združila lepe okuse, a ne bi smela dodati malin. Natalija je premalo spekla meso, Luka je krožnik ocenil za predvidljivega. Brunovo sladico pa je Bine pohvalil kot daleč najboljšo v tej sezoni šova. Bruno: “To pa ni kar tako.” Sodnik ga je opozoril samo na prezentacijo, ki ni bila primerna za tako vrhunsko sladico. Najslabša v skupini je bila Natalija.

icon-expand Bruno je pripravil najboljšo sladico v tej sezoni šova. FOTO: POP TV

Luka se je nato lotil Dušanove predjedi, ki je bila na meji užitnosti, saj je bila prekisla. Maša je izvedela, da ni pravilno očistila škampovih repkov, krožnik je bil povprečen. Kimi pa je navdušila s preprosto, a okusno sladico. Najslabši v skupini je bil Dušan.

icon-expand Kimi je najbolj navdušila sodnike, Dušan je bil najslabši v rumeni skupini. FOTO: POP TV

Ljubislav bi po Karimovih ocenah lahko pripravil bolj zahtevno jed, saj si je za pripravo vzel kar 24 minut. Tekmovalec je s solzami v očeh priznal, da se izgublja v MasterChef kuhinji. Luka ga je spomnil, da še ima priložnost, da se dokaže. Nato je Karim poizkusil Adamovo jed in izjavil: “Luka in Bine, jaz vama tega ne bi dal za probati. Adam se je že spraševal, kaj je naredil narobe, a je Karim nadaljeval: “Ker to je tako nesramno dobro, da bi jaz vse sam pojedel.” In se je priklonil Adamu. Žiga je znova presenetil, tokrat s svežo, mehko, sočno in okusno sladico. Ljubislav je bil tako najslabši v skupini, ki je na koncu res slavila zmago. Na balkon sta se z mešanimi občutki povzpela Adam in Žiga, ki sta napovedala, da bosta pomagala Ljubislavu med njegovo bitko za nadaljnji obstanek.

icon-expand Zelena skupina je bila najboljša, toda na balkon sta se lahko povzpela le Adam in Žiga. FOTO: POP TV

Ne zamudite izločitvene oddaje MasterChef Slovenija jutri ob 21. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj naVOYO.