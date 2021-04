Zabavni sodniki tokrat v kimonu, pod sombrerom in s harmoniko

Sodniki bodo v nocojšnji oddaji 'zamenjali državljanstvo'. Bine Volčič bo skočil v japonski kimono, Karim Merdjadi si bo nadel značilni mehiški sombrero in oblekel pončo, Luka Jezeršek pa bo presenetil v kratkih hlačah z naramnicami in harmoniko v roki.

Ogroženi tekmovalci se bodo namreč morali preizkusiti v japonski, mehiški in avstrijski kulinariki. In kdo so to? Za svoj obstanek se bodo borili Irena, Natalija, Maša, Patricija, Bruno, Anže,Dušan,Žiga in Adam. Z balkona jih bodo spremljali Alana, Kimi in Ljubislav, ki bo verjetno goreče navijal za prijatelja Adama. Slednji mu je namreč odstopil mesto na balkonu.