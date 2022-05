Začela se bo vojna, nekaterim tekmovalcem bo zavrela kri

Tekmovalce nocoj čaka nov kuharski maraton. Razdeljeni v dve skupini bodo morali pripraviti kar pet jedi iz riža, to so arancini, rižev narastek, paella, rižota in suši. Vodji skupin Bernard in Anita bosta morala izbrati svoje člane in hkrati določiti, katero jed bodo skuhali samo na podlagi različnih zahtevnosti in še preden bosta izvedela, katera riževa jed se sploh skriva pod klošo. Bolj kot strategija, bo vodji vodilo srce.