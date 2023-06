Začenja se bitka za mesta v letošnjem polfinalu

Deveta sezona MasterChefa Slovenija se približuje koncu in pred tekmovalci so najtežje preizkušnje. V tem tednu sta se izjemno dokazali Anja Fir in Zala Pungeršič, ki sta si s svojimi izvrstnimi jedmi prislužili mesti na balkonu. Pod njim so ostali Žiga Škvorc, Nik Marolt in Sandra Dobaj. Karim Merdjadi je naznanil: "Pripravite se na hiter tempo ... V nov izziv zakorakajte premišljeno in taktično, ker boste kuhali za zvezde."