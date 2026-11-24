Začela se je finalna oddaja MasterChef Slovenija. Danes bomo okronali že 12. zmagovalca. Bo to Tadej ali Dominik? Po prvem delu finalnega kuhanja sta finalista po točkah zelo skupaj, a pred njima je še kuhanje četrtega in petega hoda. Kdo bo boljši v drugi glavni jedi in kdo v sladici? Spremljajte v živo.
"To jed sem mu enkrat pripravil za božič in ga je odpeljala stran, da je rekel, da je to najboljši krožnik, kar sem ga naredil," je svojo jed, posvečeno možu, sodnikom predstavil Tadej.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.44
Še minuta za kuhanje druge glavne jedi!
Balkon odšteva s sodniki. Konec kuhanja za finalista, ki sta med kuhanjem zelo uživala.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.32
Ian z balkona: To je najbolj pomemben plating tvojega ‘lajfa’
Izpadli tekmovalci so z balkona spodbujali finalista, Luka pa se je strinjal z besedami, ki jih je glasno izrekel Ian. "Naj bo vsak premik res premišljen," je svetoval sodnik.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.31
Še 30 minut do konca kuhanja!
Fanta se od kuhanja počasi premikata proti sestavljanju krožnika.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.30
Tadej je tekom kuhanja dojel Karimov namig
Čeprav je želel nadgraditi svojo idejo, je tekom kuhanja dojel, da vse komponente, ki jih je sprva mislil dati na krožnik niso potrebne.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.29
'Rabil si 49 kuhanj, da si prišel do reda in discipline'
Dominik je Mojmirju predstavil, kdaj vse ima že pripravljeno in sodnik je bil navdušen nad njegovim kulinaričnim preporodom. Zanj so bili veseli tudi izpadli sotekmovalci.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.23
S čim se bo boril Tadej?
Glede na to, da je celo sezono navduševal z vegeterjanskimi jedmi, je Tadej ljubezen vseeno povezal z mesom. "Moj mož je moja največja ljubezen, zato bom pripravil njegovo najljubšo jed," je povedal in dodal: "Delal bom jagenjčkovo pleče, fižol s porom, sotirano špinačo, granatno jabolko in ajdove kokice za povrhu. Zraven bo še en osvežilni koktajl."
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.22
Kaj kuha Dominik?
Mojmir je preveril, kaj diši iz Dominikovih loncev. "Ima šest komponent, prva so goveji trakci, nato kandirana pesa, kuhana v svojem soku in gozdnem medu, gobice polnjene s piščančjim farsom s timijanom. Nato še gozdni pire krompir in čips iz krompirjevih olupkov," je obrazložil.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.20
Četrti hod: LJUBEZEN
Fanta sta pri kreiranju menija četrti hod poimenovala LJUBEZEN. "Narediva nekaj za najine drage, za kar veš, da bi se zjokali, če bi jim skuhal," sta obrazložila svojo odločitev.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.19
Dominika in Tadeja čaka še druga glavna jed in sladica
Za drugo glavno jed bosta imela na voljo 80 minut. "Sta pripravljena za četrto poglavje vajinega menija?" je vprašal Mojmir.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.18
'V MasterChef kuhinji tako čustven še nisem bil'
Dominik je ob podpori svojih najbljižjih tudi prvič zajokal in priznal, da tako čustven še ni bil. "Razen na začetku pri klicu in pismu moje drage," je dodal.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.18
Kdo navija za Dominika?
"To je moja zaročenka Oriana, ki mi ogromno pomeni in mi ogromno stoji ob strani," je nato svoje dekle predstavil Dominik. Z njim so še mama, brat in najboljši prijatelj.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.16
'Oče je izmed vseh najbolj ponosen name'
Ko se je zahvalil možu, da ga je podprl pri sodelovanju v šovu, je Tadej priznal, da je nanj najbolj ponosen oče. "Zmenila sva se, da če zmaga, mi plača en mesec fitnesa, da se spravim v formo," se je pošalil oče, ko je povedal, da se sinova kulinarična mojstrstva poznajo na njegovem trebuhu.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.15
Kdo podpira Tadeja?
"Že celo sezono omenjam svojega moža, to je moja največja ljubezen Marteen," je predstavil moža. Zanj bodo navijali tudi mama, oče ter brata Rok in Gašper.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.15
Karim: Finale je preizkušnja, kjer ostaneš sam s sabo
Karim je fantoma pred nadaljevanjem kuhanja dal nekaj spodbudnih besed, Luka pa ju razveselil z novico, da prihajajo njuni bližnji.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.14
'Moram iti na vse ali nič!'
Dominik se zaveda, da je štiri točke veliko, zato je prepričan, da mora iti na vse ali nič. "Moram nadgradtii krožnike, če je kdaj čas pokazati to, je to danes," je povedal.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.14
Koliko točk je dobil Tadej?
"Za tretji hod, prvo glavno jed smo ti namenili devet točk," je veselo zavpil Luka, Tadej pa se je rezultata zelo razveselil. Zdaj vodi z 27 proti 23.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.12
Dominika in Tadeja loči pet točk
Po prvih jedeh Dominik vodi za pet točk, a Tadej svojih točk tretjega hoda jedi še ni izvedel.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.08
Začenja se veliko finale 12. sezone MasterChef Slovenija.
"To bo zelo napet večer in do zadnje sekunde ne bomo vedeli, kdo bo zmagovalec," je prepričan Luka Jezeršek.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.