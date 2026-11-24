20.16

'Oče je izmed vseh najbolj ponosen name'

Ko se je zahvalil možu, da ga je podprl pri sodelovanju v šovu, je Tadej priznal, da je nanj najbolj ponosen oče. "Zmenila sva se, da če zmaga, mi plača en mesec fitnesa, da se spravim v formo," se je pošalil oče, ko je povedal, da se sinova kulinarična mojstrstva poznajo na njegovem trebuhu.