Začenja se prava tekma, sodniki bodo Slovenijo razdelili na dva dela

Po prvem tednu nove sezone MasterChefa Slovenija smo dobili šestnajsterico, ki si je s poznavanjem kuharskih osnov priborila predpasnike, s tem pa mesto v tekmovanju. Uspeha so se razveselili 30-letna Michaela (Miša) Koplova iz Domžal, 29-letni Matic Maček iz Ljubljane, 19-letna Erika Črnigoj iz Kopra, 22-letni Blaž Plohl iz Svetega Tomaža, 22-letna Kaja Naveršnik iz Šmartnega na Pohorju, 40-letni Dan Prohart iz Zbilj, 25-letna Natalija Sebanc iz Tržišča, 23-letna Pia Pajnič iz Preserja, 32-letni Tadej Ladinek z Mute, 24-letna Davida Pogorevc Hafner iz Svete Ane v Slovenskih goricah, 28-letni Jure Kirbiš iz Maribora, 25-letna Barbara Ribič iz Lenarta, 27-letna Anamarija Truden z Blok, 40-letna Martina Trgovec iz Bedekovčine na Hrvaškem, 36-letna Barbara Poljanec iz Škofje Loke in 33-letna Tamara Erlah iz Žirovnice.

Karim Merdjadi je po koncu zadnjega kuhanja naznanil: "Sedaj se prava tekma šele začenja." Najprej bo na vrsti izziv skupin in sodniki bodo za to priložnost Slovenijo razdelili na dva dela. Tekmovalci se bodo morali poglobiti v svoje korenine in pripraviti jedi, ki najbolje odražajo kulinarično tradicijo njihovega dela Slovenije. Mojmir Šiftar bo tako prvič v življenju poskusil dolenjske kepe, največ skrbi pa bo eni izmed skupin povzročila prekmurska gibanica. Ali bo tvegana odločitev zanjo hkrati tudi vstopnica za balkon?

