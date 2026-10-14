Zadišalo bo po nedeljski klasiki, toda izziv bodo sodniki dobro začinili

Po izzivu, na katerem so tekmovalci navduševali s slovenskimi okusi, bo v MasterChef kuhinji znova dišalo po domačem. Luka Jezeršek: "Nocoj bo v naši kuhinji zadišalo po nedeljski klasiki, in to je pečenka." Karim Merdjadi: "Za vas smo pripravili običajne in pa malo manj običajne kose mesa." Tekmovalci bodo med njimi izbirali sami, a po vrstnem redu, ki ga bo določila sreča.
Izziv seveda ne bo preprost, tudi tega bodo sodniki dobro začinili. Mojmir Šiftar: "Vaša naloga bo, da te kose mesa spremenite v vrhunske pečenke. Tej tradicionalni jedi boste pa dodali tudi malo drznosti in malo domišljije." Izbran kos mesa bodo morali tekmovalci povezati z nepričakovanimi sestavinami. Mojmir: "Ampak to sestavino boste lahko videli šele po začetku kuhanja."
Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.
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