Zadišalo bo po nedeljski klasiki, toda izziv bodo sodniki dobro začinili

Po izzivu, na katerem so tekmovalci navduševali s slovenskimi okusi, bo v MasterChef kuhinji znova dišalo po domačem. Luka Jezeršek : " Nocoj bo v naši kuhinji zadišalo po nedeljski klasiki, in to je pečenka. " Karim Merdjadi : " Za vas smo pripravili običajne in pa malo manj običajne kose mesa. " Tekmovalci bodo med njimi izbirali sami, a po vrstnem redu, ki ga bo določila sreča.

Izziv seveda ne bo preprost, tudi tega bodo sodniki dobro začinili. Mojmir Šiftar: "Vaša naloga bo, da te kose mesa spremenite v vrhunske pečenke. Tej tradicionalni jedi boste pa dodali tudi malo drznosti in malo domišljije." Izbran kos mesa bodo morali tekmovalci povezati z nepričakovanimi sestavinami. Mojmir: "Ampak to sestavino boste lahko videli šele po začetku kuhanja."

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.