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MasterChef Slovenija

Zadišalo bo po nedeljski klasiki, toda izziv bodo sodniki dobro začinili

Velenje, 14. 10. 2026 16.19 pred 5 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Tekmovalci bodo morali dokazati, da obvladajo pripravo pečenke. Sodniki bodo izziv dobro začinili, kajti ob vsakem kosu mesa se bodo pod klošami skrivale nepričakovane sestavine. Kuharji jih bodo lahko videli šele po začetku kuhanja.

Po izzivu, na katerem so tekmovalci navduševali s slovenskimi okusi, bo v MasterChef kuhinji znova dišalo po domačem. Luka Jezeršek: "Nocoj bo v naši kuhinji zadišalo po nedeljski klasiki, in to je pečenka." Karim Merdjadi: "Za vas smo pripravili običajne in pa malo manj običajne kose mesa." Tekmovalci bodo med njimi izbirali sami, a po vrstnem redu, ki ga bo določila sreča.

Izziv seveda ne bo preprost, tudi tega bodo sodniki dobro začinili. Mojmir Šiftar: "Vaša naloga bo, da te kose mesa spremenite v vrhunske pečenke. Tej tradicionalni jedi boste pa dodali tudi malo drznosti in malo domišljije." Izbran kos mesa bodo morali tekmovalci povezati z nepričakovanimi sestavinami. Mojmir: "Ampak to sestavino boste lahko videli šele po začetku kuhanja."

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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