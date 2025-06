Zadnja bitka za pokal, Barbara in Miša izdali prve jedi

Barbara Poljanec in Miša Koplova sta v MasterChef kuhinjo tokrat vstopili kot veliki finalistki. Njuno zadnje kuhanje traja oziroma bo trajalo kar dva dni, prvi dan je bil namenjen pripravi komponent za njun desethodni meni. Drugi dan je bil in še bo rezerviran za največjo preizkušnjo na njuni poti v tekmovanju. Miša si je meni zamislila kot popotovanje po Sloveniji, v vsaki jedi je želela poskrbeti za element presenečenja. Barbara je za kuhanje izbrala kvalitetne sestavine iz Slovenije, ki so ji domače.

Veliki finalistki je med pripravami presenetil zmagovalec lanske sezone MasterChefa Slovenija , Luka Pangos , ki jima je svetoval: " Spomnita se, kaj vse vaju je pripeljalo do sem. Izhajajta iz sebe, saj vesta, mis en place je glavni. Vse, kar bosta danes naredili, vama jutri ne bo treba. " Dodal je, da ju bo po koncu tekmovanja čakal čisto nov, lepši svet, in da jima bodo odprte vse poti.

Gledalci so spoznali Mišina prijatelja, Petro in Jureta , ki sta veliko finalistko prijavila k sodelovanju. Jure ni pričakoval, da bo Miši uspelo priti do konca. Oba sta se strinjala, da še nikoli ni bila tako zelo osredotočena, kot je na MasterChef tekmovanje, poleg tega je zelo tekmovalna, neustrašna in natančna. Miša je Mojmirju Šiftarju zaupala, da je priprava desethodnega menija velik izziv zanjo, navdih pa bo črpala iz svojih obiskov restavracij. Stavila je na svoje razumevanje okusov in na lepo prezentacijo.

Barbaro smo spoznali v njenem delovnem okolju, slaščičarni. Njen šef Niko Mesec je povedal, da je odločna, da v sebi skriva marsikaj, je neverjetno učinkovita in učljiva. Niko: " Ko je prišla k nam, je v kuhinjo prinesla vihar. " Barbara je priznala, da se ne bi upala prijaviti k sodelovanju, če ne bi bilo njega. Niko je verjel, da lahko pride daleč, ni pa pričakoval, da ji bo uspelo vse do velikega finala. Niko: " Absolutno je razprla krila in mora odleteti tja, kamor si ona želi, in ji želim res, res vso srečo in verjamem, da ji bo uspelo. " Barbara je zaupala Luku Jezeršku , da se ne boji uspeha, bila mu je hvaležna za vso spodbudo med tekmovanjem.

Šest ur priprave je za Barbaro minilo prehitro, medtem ko je Miši uspelo več, kot si je zadala. Barbara je bila odločena, da bo določene komponente dokončala na zadnji dan finalnega obračuna. Takrat so v MasterChef kuhinjo prišli sodniki in nekdanji tekmovalci. Mojmir: " Finalistki sta se na ta večer intenzivno pripravljali, zdaj pa ju čaka preizkušnja, ki bo eni od njiju prinesla 50.000 evrov, pokal in prestižni naziv MasterChef. "

Sodniki so se glede na slišano zelo veselili večera. Veliki finalistki sta morali v 20-ih minutah izdati prvi hod, vse naslednje po 30-ih minutah. Karim Merdjadi : " Sodniki bomo podali skupno oceno za vsak hod. Točke bomo razglašali po treh hodih. Vsaka prejme maksimalno 100 točk. " Mojmir: " Tista, ki bo ob koncu večera zbrala več točk, bo postala nova zmagovalka slovenskega MasterChefa. " Najzahtevnejši izziv vseh sezon se je pričel in veliki finalistki sta morali biti organizirani in od začetka do konca kuhati v hitrem tempu.

Barbara je povedala, da njen meni predstavlja njeno pot v MastrerChefu. Začela je nesamozavestno, a je z vsako jedjo rastla in odkrivala neizmerno ljubezen do kuhanja. Miša je meni posvetila svoji vrnitvi v Slovenijo, na krožnikih je želela predstaviti sebe in jim dati svoj podpis.

Barbara je za pozdrav iz kuhinje pripravila kapučino s šitakami, drobtine, popražene s kavo, bearneško omako z reduciranim malininim kisom, mousse iz šitak, ter prah suhih jurčkov in kave. Sodniki so bili navdušeni nad idejo in kombinacijo okusov, Mojmir bi si želel le dodatek svežine. Miša je pripravila selekcijo masla, maslo z yuzujem, dimljeno maslo, piransko sol in brioš, poleg pa ocvrto ostrigo z yuzujem. Sodniki so pohvalili lep preplet okusov, sofisticiranost, premišljenost in drznost. Bili so navdušeni nad odličnim začetkom kuhanja.

Miša je za hladno predjed pripravila gravlax rdeče postrvi z dashijem dimljene postrvi, oljem koprca, kaviarjem in hrenom. Krožnik je bil zelo lep, a je bila riba preslana. Barbara je pripravila solato iz okisane kumare in pese s kremo kozjega sira, čipsom in čipko iz rdeče pese. Čips ni bil hrustljav, a so bili okusi zelo lepo uravnoteženi.

Barbara je za drugo hladno predjed pripravila dimljeno postrv z jabolčnim vinaigrettom, oljem koprca, okisano redkvico, kremo hrena in čips ribje kože. Sodniki bi si želeli lepše postavitve in več detajlov, gel hrena je bil bolj podoben kremi in ni bil gladek. A je bila jed zelo okusna, postrv je bila pripravljena vrhunsko, le hrena in koprca je bilo premalo. Miša je za drugo hladno predjed izbrala jelenov tatarec s čokoladno-jurčkovim želejem, kremo kozjega sira, šiso, kapucinke in kreker. Sodniki so pohvalili postavitev, a je bila porcija prevelika. Karimu je bila jed zanimiva in dobra. Sodnikom je bila najbolj zanimiva kombinacija s čokolado, a se je kozji sir izgubil ob preintenzivnih okusih, na krožniku je bilo premalo svežine.