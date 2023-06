Zadnja mesta v polfinalu so zapolnili Zala, Anja in Žiga

Trije krogi kuhanja so odločili o zadnjih treh polfinalistih letošnje sezone. Po prvem je slavila Zala Pungeršič, po drugem Anja Fir. Žiga Škvorc je v odločilnem dvoboju premagal vrhunsko kuharico Sandro Dobaj.

Štiri skrivnostne škatle Za zadnja tri mesta v polfinalu so se potegovali Žiga Škvorc, Zala Pungeršič, Anja Fir in Sandra Dobaj. Karim Merdjadi: "Pred vami so trije krogi kuhanja. Kdo bo postal nocojšnji polfinalist, pa bo odločil legendarni 'mystery box' izziv." V vsakem krogu so sami izbrali eno skrivnostno škatlo, s sestavino pa so kuhali vsi. Luka Jezeršek: "Na koncu vsakega kroga bo tekmovalec z najboljšim krožnikom postal polfinalist. Ostali pa se bodo borili v naslednjem krogu."

icon-expand Žiga Škvorc, Zala Pungeršič, Anja Fir in Sandra Dobaj FOTO: POP TV

Tekmovalci so izbirali med mediteranskim, tropskim, orientalskim in divjačinskim 'mystery boxom'. Sandra je navijala za mediteranskega, a je bila trojica za divjačinskega. Glavna sestavina na krožniku je morala biti prepelica, jed so morali tekmovalci pripraviti v 45 minutah. Zala je ocenila, da bo morala biti kot tempirana bomba, torej ves čas pod pritiskom, saj je imela kompleksno idejo za svojo jed. Sandra ni bila navdušena nad prepelico, a je imela dobro idejo. Zavedala se je, da se bo morala izkazati s krožnikom in zmagovalnim razmišljanjem.

icon-expand Nik Marolt je bitko spremljal z balkona. FOTO: POP TV

Žiga je povedal, da se že nekaj časa ne počuti dobro in da ni v najboljši formi. Bineta je skrbelo zanj in za njegov krožnik. Luka je ocenil, da ima veliko željo in znanje, da pa slednjega ne zna udejanjiti. Bine je Anjo usmeril na pravo pot, saj je omako želela osnovati na telečjih kosteh. Bine Volčič: "Tvoja naloga je, da pripraviš divjačinsko jed." Zala je pripravljala rolado z zeliščno-kruhovim nadevom, naravno omako in polento z jurčki. Bine je pohvalil njo in Sandro, ki pa je prepozno začela z reduciranjem omake, zato je ni mogla servirati. Popolna Zalina jed za polfinale Zalina jed je Bineta navdušila: "Brez besed, res. To je perfektno, zares perfektno." Karim: "Izredno okusno, nežno, prefinjeno, dodelano." Luka je bil mnenja, da bi Zala znala izvabiti maksimum iz katerega koli živila: "Ker si v takem zaletu, da je to nekaj neverjetnega. In ta krožnik je rezultat tega tvojega zaleta, znanja, entuziazma, želje."

Anjina jed je Luku zelo lepo dišala: "To je tako dobro, to je tako prefinjeno, nežno." Jed je bila sveža, drugačna in tehnično dovršena. Karimu je krožnik kot celota izredno lepo funkcioniral, še posebej navdušen je bil nad pirejem. Sandrini jedi je manjkala omaka, ki je ni uspela servirati. Krožnik je bil sicer dober in nežen, a se tekmovalka ni mogla nadejati zmage v prvem krogu. Prav tako ne Žiga, ki ni serviral omake. Prepelico je lepo pripravil, ostale komponente pa so bile presuhe.

Bine je naznanil sodniško odločitev: "Anja, pripravila si prefinjeno jesensko jed, s katero si ujela bistvo prepelice. Zala, tvoja ideja nas je odpeljala v gozd. Ne samo to, da si ujela bistvo divjačinskega izziva, na tvojem krožniku je bilo res čutiti strast." S svojo jedjo si je prikuhala drugo mesto v letošnjem polfinalu. Anja z vampi do polfinala V drugem krogu so se trije tekmovalci odločili za mediteransko jed, v skrivnostni škatli pa so se skrivali vampi. Sandra je povedala, da že dolgo ni bila tako šokirana in jezna. Spraševala se je, kakšno povezavo imajo vampi z Mediteranom. A sodniki so spomnili na vampe po tržaško, Karim pa je omenil znano gostilno v Trstu, kjer strežejo izvrstne vampe na sto in en način.

Anja se je nepričakovane sestavine razveselila, sicer vampov še ni pripravljala, jih pa rada je. Izziv ji je obudil lepe spomine na mamino kuho. Sandra je želela pokazati več, pa čeprav vampov ni nikoli kuhala, niti jedla. Žiga je priznal, da kuha brez glave in brez cilja. Ni se mogel otresti misli, da ni za v kuhinjo MasterChefa. Tudi on še ni jedel vampov in Karima je skrbelo za njegovo jed. Sandrina jed je bila okusna in zanimiva, a je, kot se je izrazil Karim, manjkala duša in na krožniku ni okušal Mediterana. Bine je pohvalil okusne komponente, ki pa se niso povezovale. Žiga je pripravil preveč intenzivno omako, poleg tega je uporabil sestavine, ki jih sodniki niso pričakovali v mediteranski jedi. Tekmovalec je bil silno razočaran, a mu je Bine položil na srce, naj ne obupa, saj ima pokal na dosegu roke. Anjina jed sodnike navdušila. Luka: "To je to." Karim je ocenil, da je krožnik lepo uravnotežen, v njem pa so se skrivali duša in čustva prebivalcev Mediterana. Karim: "Lahko se zahvališ svoji mami, da je doma kuhala vampe, ker s tem ti je omogočila, da greš v tem trenutku v polfinale." Žiga po odločilnem dvoboju do zadnjega mesta v polfinalu Sandra in Žiga sta imela zadnjo priložnost, da se izkažeta. Karim je razkril eno od preostalih dveh sestavin, artičoko. Žiga je želel kuhati z njo, a je Sandra tako dolgo vztrajala pri drugi sestavini, da se je tekmovalec odrekel svoji želji. Pod drugo škatlo sta zagledala goveji file, ki sta ga morala v 45 minutah vkomponirati v svojo jed za polfinale. Žiga se je odločil za klasično jed, steak s škampi z omako in prilogami. Bil je vesel, ker je tokrat imel idejo, poleg tega mu je Luka vlil motivacijo in potrebno energijo. Žiga: "Me je malo pogrelo. Je bilo res luštno."

Sandra se je odločila za govejo pečenko Wellington, kar je bila zelo zahtevna jed za odmerjen čas. Priznala je, da nima druge pametne ideje, pripravljala pa je manjšo porcijo. Luko je navduševal tudi Žiga: "Vem, da globoko v sebi skriva ogromno znanja. Vidim potencial v njem in vidim, da ima priložnost za rast v profesionalni kuhinji." Pri Sandri so opazili, da je bila na začetku tekmovanja suverena in v ospredju, sedaj pa komaj lovi in dohaja ostale tekmovalce. Tekmovalka je priznala, da je nekaj minut pred iztekom časa obupala. Žiga je prekinil tradicijo slabih krožnikov in je po dolgem času poskrbel za polne in uravnotežene okuse. Lepo je spekel file, pripravil je okusno omako in tudi ostale komponente. Tekmovalec si je oddahnil in je bil iskreno vesel. Sandra se ni mogla veseliti, saj njena pečenka ni bila videti lepo. Luka: "Goveji file Wellington je stara dama in stara klasika in zahteva svoj čas za pripravo. Želel, hotel sem, da ga boš spravila v ta čas, ker v MasterChefu lahko pride tudi do čudežev. Jaz mislim, da tebi ta čudež ni uspel." Zadnji polfinalist devete sezone je tako postal Žiga.

'Vrhunsko si kuhala' Sodniki so se spomnili Sandrinih izvrstnih jedi, tekmovalka pa je povedala, da je bil MasterChef najlepša izkušnja v njenem življenju in nepozabno doživetje kljub pritiskom in kritikam. Sandra: "Res je zelo dober mentalni trening, ki te ojača." Bine ji je ob slovesu povedal: "Vrhunsko si kuhala, res." Sandra pa je dodala: "Iz MasterChefa odhajam kot oseba z dosti novega znanja, še bolj pogumna, še bolj odločna, še bolj motivirana, še bolj ambiciozna in še bolj neustrašna."

