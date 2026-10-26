Zadnji boj za imuniteto, tekmovalci ne bodo mogli skriti osuplosti

Osem tekmovalcev čaka zadnji boj za imuniteto. Luka Jezeršek: "Pred vami je vaša zadnja možnost, da si priborite varnost na poti do zmage." Jure Brumen si je v prejšnjem izzivu priboril prednost, zato bo sam izbiral med možnostma, ki ju bodo za kuhanje določili sodniki. Mojmir Šiftar: "Ne glede na to, kako se boš odločil, bo ta izziv potekal v znamenju cvetja."

Tekmovalci bodo samo debelo pogledali, ko bodo zagledali najprej rdeč cvet in nato še belega, oba izredno zahtevna za pripravo. Upanje za imuniteto bo pri marsikomu ugasnilo že ob koncu kuhanja, saj izziva enostavno ne bodo uspeli zaključiti. Ali bodo sodniki sploh našli sladico, ki bo vredna imunitete?

Tekmovalci bodo osupli ob pogledu na drugo sladico FOTO: POP TV