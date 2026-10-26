Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
MasterChef Slovenija

Zadnji boj za imuniteto, tekmovalci ne bodo mogli skriti osuplosti

Velenje, 26. 10. 2026 16.13 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Tekmovalci bodo osupli ob pogledu na drugo sladico

Jure Brumen bo kot zmagovalec prejšnjega izziva izbiral med dvema izredno zahtevnima sladicama. Že ko ju bodo tekmovalci videli, ne bodo mogli skriti osuplosti, pri marsikomu pa bo že ob koncu kuhanja ugasnilo upanje za imuniteto.

Osem tekmovalcev čaka zadnji boj za imuniteto. Luka Jezeršek: "Pred vami je vaša zadnja možnost, da si priborite varnost na poti do zmage." Jure Brumen si je v prejšnjem izzivu priboril prednost, zato bo sam izbiral med možnostma, ki ju bodo za kuhanje določili sodniki. Mojmir Šiftar: "Ne glede na to, kako se boš odločil, bo ta izziv potekal v znamenju cvetja."

Tekmovalci bodo samo debelo pogledali, ko bodo zagledali najprej rdeč cvet in nato še belega, oba izredno zahtevna za pripravo. Upanje za imuniteto bo pri marsikomu ugasnilo že ob koncu kuhanja, saj izziva enostavno ne bodo uspeli zaključiti. Ali bodo sodniki sploh našli sladico, ki bo vredna imunitete?

Tekmovalci bodo osupli ob pogledu na drugo sladico
Tekmovalci bodo osupli ob pogledu na drugo sladico
FOTO: POP TV

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
masterchef slovenija 2026

Luka Pangos in Tilen Zonta: Od kuharskega šova do lastne domačije

24ur.com Nihče se ne more zanašati na imuniteto, napake bodo usodne
24ur.com Izločitvenega testa ni bilo, Tjaša se je poslovila sama
24ur.com Velik pritisk na izločitvenem testu, Jure se že poslavlja od imunitete
24ur.com Peklensko kuhanje za obstanek: Jaz bi se najraje razjokala
24ur.com Nagrada ali nova ovira na poti do zmage?
Okusno.je Tadej znova blestel in osvojil že drugo imuniteto
24ur.com Poseben izziv za tekmovalce, sodniki bodo merili tudi njihov pogum
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kate Middleton iskreno priznala, kako se počuti, odkar je sin odšel od doma
V šoli je bila tarča posmeha, danes je ena najbolj zaželenih manekenk
V šoli je bila tarča posmeha, danes je ena najbolj zaželenih manekenk
Narcistični oče? Pet opozorilnih znakov, ki jih v odnosu ni dobro prezreti
Narcistični oče? Pet opozorilnih znakov, ki jih v odnosu ni dobro prezreti
14-letna hčerka Beyoncé in Jay-Z-ja ukradla pozornost na očetovem koncertu
14-letna hčerka Beyoncé in Jay-Z-ja ukradla pozornost na očetovem koncertu
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka pokazala novo frizuro in navdušila z blond barvo las
Ko menstruacija prvič izostane: občutek, na katerega številne ženske niso pripravljene
Ko menstruacija prvič izostane: občutek, na katerega številne ženske niso pripravljene
Hlače, ki so postale najbolj nepričakovan hit jesen
Hlače, ki so postale najbolj nepričakovan hit jesen
V oprijeti leopardji obleki je ukradla vso pozornost
V oprijeti leopardji obleki je ukradla vso pozornost
vizita
Portal
Preboj v onkologiji: uspeh cepiva mRNA pri zdravljenju raka
Chia puding z orehi: idealen zajtrk za nižji holesterol in tlak
Chia puding z orehi: idealen zajtrk za nižji holesterol in tlak
Kako zavestno dihanje povzroča spremenjena stanja zavesti
Kako zavestno dihanje povzroča spremenjena stanja zavesti
Agresivni izbruhi pri bolnikih z demenco niso posledica zlobe, temveč simptom stiske
Agresivni izbruhi pri bolnikih z demenco niso posledica zlobe, temveč simptom stiske
cekin
Portal
Ko imamo več izbire, naši možgani sprejemajo slabše odločitve
Zakaj nekateri Slovenci za isto delo v Zürichu zaslužijo več kot 90.000 evrov na leto?
Zakaj nekateri Slovenci za isto delo v Zürichu zaslužijo več kot 90.000 evrov na leto?
Namesto doma za starejše: v Sloveniji si starejši delijo hišo, vrt in stroške
Namesto doma za starejše: v Sloveniji si starejši delijo hišo, vrt in stroške
Zaposleni prejeli nepričakovan bonus: direktor jim je razdelil 4 milijone evrov
Zaposleni prejeli nepričakovan bonus: direktor jim je razdelil 4 milijone evrov
moskisvet
Portal
Je to recept za srečno življenje?
Slavni športni zvezdnik naj bi se ogrel za to vročo supermanekenko
Slavni športni zvezdnik naj bi se ogrel za to vročo supermanekenko
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Držala sta se za roke, govorice so se razplamtele: je Sofia Vergara našla novega partnerja?
Držala sta se za roke, govorice so se razplamtele: je Sofia Vergara našla novega partnerja?
dominvrt
Portal
Vse več družin spreminja navade za 1. november. Bi storili enako?
Vrtnice pred zimo potrebujejo to opravilo: spomladi vam bodo hvaležne
Vrtnice pred zimo potrebujejo to opravilo: spomladi vam bodo hvaležne
Čisto neupravičeno črne mačke najdlje čakajo na posvojitev
Čisto neupravičeno črne mačke najdlje čakajo na posvojitev
Bo vaš pes kmalu živel 20 let? Znanstveniki razvijajo prva zdravila proti staranju psov
Bo vaš pes kmalu živel 20 let? Znanstveniki razvijajo prva zdravila proti staranju psov
okusno
Portal
Tako sočnih palačink še niste jedli: skrivnost je v skuti in jabolkih
Hitro kosilo med tednom: 5 jesenskih jedi, ki so na mizi v pol ure
Hitro kosilo med tednom: 5 jesenskih jedi, ki so na mizi v pol ure
Vaše testenine nikoli več ne bodo enake, ko boste odkrili ta trik za kremasto omako
Vaše testenine nikoli več ne bodo enake, ko boste odkrili ta trik za kremasto omako
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
24UR FOKUS
24UR FOKUS
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Krik
Krik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022