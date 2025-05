Zadnji boj za imuniteto z Michelinovim chefom Urošem Fakučem

Potem ko je MasterChef predpasnik slekel Dan Prohart, se za pokal bori le še osem kuharjev. To so Jure Kirbiš, Pia Pajnič, Barbara Ribič, Barbara Poljanec, Davida Pogorevc Hafner, Miša Koplova, Anamarija Truden in Natalija Sebanc. In napovedi sodnikov? Karim Merdjadi: "Od sedaj naprej bo vsak izziv bolj zahteven in vsak večer bolj napet." Luka Jezeršek: "Ne zapravite priložnosti, da si zagotovite varnost na izločitvenem testu. Prihodnjič vas čaka zadnji boj za imuniteto."