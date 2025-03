Zadnji predpasniki za Davido, Martino, Matica in Tamaro

Tekmovalke so morale pokazati čut za estetiko in iz pripravljenih komponent sestaviti lep krožnik. Anja in Tamara sta priznali, da nista močni na tem področju in da se morata postavitev še naučiti. Davida pa se je izziva veselila, povedala je, da ji je razmišljanje o postavitvah v užitek. Mojmir Šiftar je pohvalil vse tri tekmovalke, kot najlepšo in najboljšo postavitev je izpostavil prav Davidino. Novopečena tekmovalka je priznala, da je bil začetek tekmovanja precej stresen zanjo, a se je ogromno naučila, uspeh pa jo je navdal z neizmernim veseljem in srečo.

Tekmovalci so se morali dokazati v pripravi pire krompirja, ki je moral biti brez grudic, kremast in svetleč. Na voljo so imeli 40 minut. Davida Pogorevc Hafner je Karimu Merdjadiju zaupala, da pogosto pripravlja pire krompir, saj ga ima njen brat zelo rad. Samo Kreft je v trenutku nepazljivosti v krompir vlil preveč mleka, zato je pripravo zaključil z negotovostjo. Karim je po okušanju še posebej pohvalil Davido, Anjo Oberstar in Tamaro, ki so se lahko pripravile na naslednji korak.

Zadnji krog: testenine s paradižnikovo omako

Karim je napovedal zadnji krog in zadnjo možnost, da se pridružijo MasterChef tekmovalcem. Šesterica je morala pripraviti najboljše sveže testenine z bogato paradižnikovo omako. Karim je ob začetku kuhanja pohvalil vse tekmovalce: "Bili so uspehi, bili so padci, ampak kar se mene tiče, jaz jim dam samo kapo dol, ker so se res, res izkazali." Samo je ob tem povedal, da je za prijavo potreboval kar nekaj poguma, saj to ni enostaven korak, sploh za človeka pri njegovih letih Samo: "Včasih je treba ven iz cone udobja, da se nam potem odprejo nove dimenzije življenja."

Lara Kutnar je proti koncu izziva v omako dala preveč sladkorja, s katerim je želela ublažiti kislino. Tamari pa je nagajal aparat za testenine, a se ni predala. Nakar je ugotovila, da nima pripravljene vode, v kateri bi testenine skuhala. Z Martino Trgovec sta lovili zadnje sekunde, a jima je uspelo.

Luka Jezeršek je vsem tekmovalcem čestital za izjemno borbenost. Mojmir je bil navdušen nad testeninami s polno, sočno omako, ki jih je pripravil Matic. Testenine so bile pravilno kuhane. Luka: "Zelo dobro in zelo okusno." Samo ni uporabil dovolj paradižnika, zato so sodniki pogrešali več sočnosti, pa tudi malce več soli. Larine testenine so na prvi pogled obetale, a je bila omaka občutno presladka. Anja je postregla preveč testenin v primerjavi s količino omake. Martina je s svojimi testeninami razveselila Mojmirja. Karim je pohvalil izredno okusno, lepo začinjeno omako in lepo kuhane testenine. Luka ji je čestital za domače okuse in pristnost: "Zelo dobro." Tamarine testenine so bile prav tako zelo okusne, razmerje omake in testenin je bilo ravno pravšnje. Mojmir ji je položil na srce, naj se umiri, pa bo v kuhinji zasijala.

Zadnji predpasniki za Martino, Matica in Tamaro

Sodniki so za najboljše testenine izbrali Martinine in kuharico nagradili s predpasnikom. Tekmovalka je bila presenečena in presrečna. Z vztrajnostjo in borbenostjo si je predpasnik prislužil tudi Matic, zadnji predpasnik pa so sodniki namenili Tamari. Tamara: "Take sreče pa ne pomnim, kdaj sem jo imela." Navdušenje jo je odneslo na balkon, kot zadnjo v šestanjsterici nove sezone MasterChefa.