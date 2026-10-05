Zahteven izziv za prva mesta v najboljši deseterici

Po odhodu Karin Podboršek tekmovanje nadaljuje 11 odličnih kuharjev, ki se na tokratnem skupinskem izzivu ne bodo pomerili samo za zmago, temveč tudi za prva mesta v najboljši deseterici sezone. Čaka jih prav posebna naloga, kajti jed, ki jo bodo pripravljale skupine, bodo videli in okušali samo vodje, ki bodo morali svojim članom predati navodila.

A to ne bo navadna predaja navodil. Luka Jezeršek: "V tem izzivu bo ključno sporazumevanje." Karim Merdjadi: "Tokrat ne bo takšno, kot ste ga vajeni." Mojmir Šiftar: "Vodenje bo potekalo brez besed." Kateri trije tekmovalci bodo morali v vlogah vodij samo z gibi razložiti sestavine in postopke priprave? Kdo se bo pri tem odrezal najbolje in svojo skupino popeljal med najboljšo deseterico kuharjev?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.