Zakaj se prijaviti na MasterChefa? Ker nimaš nič za izgubiti

Oddaja MasterChef Slovenija bo prava izbira za vse, ki si želijo znanja o novih kuharskih tehnikah, predvsem pa s tem, ko se prijavite storite korak bližje vrhunskemu kuhanju. Pa tudi 50.000 evrov nagrade ni mačji kašelj. "Sploh nismo tak bav bav," pravi ekipa ustvarjalcev.

Kaj izgubi nekdo, ki se ne prijavi? "Ostane doma na kavču," se zasmeje sodnik Luka Jezeršek, ki je del našega kulinaričnega šova že vse od samega začetka. "Tisti, ki pa se prijavi, pa ne izgubi nič. To res ni nič takega, tak, kot si, si in tak boš tudi na televiziji," je povedala Kaja Belčič, vodja projekta MasterChef Slovenija, ki obenem poudarja: "Tudi, če izpadeš v prvem tednu, je kot bi šel v neko šolo v naravi za odrasle. Se imaš tudi v redu."