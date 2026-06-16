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MasterChef Slovenija

Zakaj se prijaviti na MasterChefa? Ker nimaš nič za izgubiti

Ljubljana, 16. 06. 2026 20.32 pred 11 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Mateja Dežman K.A.
MasterChef Slovenija 2025

Do Michelinovih zvezdic vodi pot, ki se začne na osnovi znanja. Bogat nabor tega v edinstveni priložnosti ponuja šov MasterChef Slovenija, ki se jeseni vrača na naš program z 12. sezono. Ob tem ustvarjalci šova vse že zdaj vabijo k novemu vpisu v najbolj avanturistično šolo kuhinje pri nas in hkrati poudarjajo, da s sodelovanjem v šovu res nimate ničesar za izgubiti.

Prijave za novo sezono MasterChef Slovenija so že odprte!

Oddaja MasterChef Slovenija bo prava izbira za vse, ki si želijo znanja o novih kuharskih tehnikah, predvsem pa s tem, ko se prijavite storite korak bližje vrhunskemu kuhanju. Pa tudi 50.000 evrov nagrade  ni mačji kašelj. "Sploh nismo tak bav bav," pravi ekipa ustvarjalcev.

Kaj izgubi nekdo, ki se ne prijavi? "Ostane doma na kavču," se zasmeje sodnik Luka Jezeršek, ki je del našega kulinaričnega šova že vse od samega začetka. "Tisti, ki pa se prijavi, pa ne izgubi nič. To res ni nič takega, tak, kot si, si in tak boš tudi na televiziji," je povedala Kaja Belčič, vodja projekta MasterChef Slovenija, ki obenem poudarja: "Tudi, če izpadeš v prvem tednu, je kot bi šel v neko šolo v naravi za odrasle. Se imaš tudi v redu."

Mojmir, Luka in Karim; sodniki šova MasterChef Slovenija
Mojmir, Luka in Karim; sodniki šova MasterChef Slovenija
FOTO: Luka Kotnik
masterchef slovenija tv oddaje luka jezeršek kaja belčič intervju

Nekdanja tekmovalka MasterChefa je postala mamica

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KOMENTARJI1

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2fast4
16. 06. 2026 20.44
Veliko vas je s talentom za kuho, zato kar v prijavo...
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