Zala absolutna zmagovalka izziva, Luka na balkon poslal samega sebe

Zala Resnik Poljašević je presenetila v bitki za prva mesta med najboljšo peterico. Prvič je kuhala s hobotnico, a je bil kljub temu njen krožnik absolutni zmagovalec izziva. Drugo mesto je zasedel Luka Novak, ki se je moral sam odločiti, ali si zasluži balkon.

Dolgočasna in kompleksna jed s hobotnico Ta teden se v MasterChefu Slovenija odvija spopad za mesta med najboljšo peterico kuharjev sezone. Luka Jezeršek: “Pod klošama se skrivata jedi, ki jasno prikazujeta dve tipični napaki kuharjev.” Pod prvo je bil krožnik s preveč komponentami, ki niso tvorile harmonične celote. Pod drugo se je skrival krožnik, ki je bil okusen, a običajen in preveč preprost za MasterChef kuhinjo. Vprašanje za tekmovalce je bilo, katere od teh napak se bolj bojijo. Evita se je odločila za kompleksen krožnik, enako je želel Marko, a ga je Bine Volčič spomnil na njegove krožnike in mu določil drug krožnik. Luka se je pridružil Eviti, Zala Marku. Petra je bila realna, da je doslej igrala na varne karte, saj si ni upala preveč eksperimentirati. Sodniki pa niso bili povsem odločeni, kam naj umestijo Mašo, sama se je odločila za preprost krožnik.

icon-expand Šesterica tekmovalcev FOTO: POP TV

Tekmovalci so tokrat kuhali vsak zase. Četverica je morala povzdigniti, obogatiti in nadgraditi hobotnico iz pečice s krompirjem in zelenjavo. Biti so morali drzni, obenem pa paziti, da ne bi pretiravali. Evita in Luka pa sta morala umiriti in uravnotežiti okuse na kompleksnem krožniku z ocvrtimi zvitki s hobotnico s sladko jajčno omleto, kroketom iz melancan, krompirjevo peno s tartufi, salso pečenih paprik in bučk, pečeno limeto na žaru, riževim čipsom, več zelenjavnimi prahi ter kaviarjem iz balzamičnega kisa. Karim Merdjadi: “Vajina past je, da postane krožnik dolgočasen.” Tekmovalci so morali v 10 minutah izdelati načrt, 70 minut so dobili na voljo za kuhanje.

icon-expand Bine Volčič z obema krožnikoma FOTO: POP TV

Petra nikakor ni bila navdušena nad glavno sestavino, medtem ko je Luka ves navdušen pripravljal svoj načrt. Tudi Marko ni imel dodelanega načrta, sodniku Luku je naštel polno idej, ta pa je od njega zahteval končno jed. Bine je tekmovalce spomnil na vse pohvale, ki so jih bili deležni, in na vse krožnike, s katerimi so doslej navdušili. Dokazati so morali, da si zaslužijo ne samo balkona, pač pa tudi pokal. Zali ni kazalo dobro Zala je prvič kuhala s hobotnico in priznala je, da pri tem ne uživa. Petra se je zaradi hobotnice počutila, kot da se je znašla v grozljivki. Bine je ocenil, da ima Luka največ možnosti za najboljši krožnik. Tekmovalec je denimo prav dobro vedel, kako mora hobotnico termično obdelati in v tekmovanju jo je tudi že dvakrat pripravil. Marko je priznal, da ni bil z glavo pri kuhanju in da je odplaval. Luka je od njega želel več tehnik, predlagal mu je, naj navdih najde na že pripravljenem krožniku.

icon-expand Maša se je želela dokazati, a ji ni uspelo. FOTO: POP TV

Maša si je za cilj zadala dokazati sodnikom, da sodi na drugo stran. Karim je od nje želel tehnično bolj zahtevno komponento, s katero bi krožnik dvignila na višji nivo. Ugotavljal je, da si tekmovalci ne upajo stopiti iz okvirjev, kar je Maša tudi priznala. Priznala je tudi, da se preveč obremenjuje z mnenji drugih ljudi, in želela si je, da bi se to spremenilo. Bine: “Včasih moraš podreti kakšen zid, da lahko prideš naprej.” Petra se je borila s čustvi Luka je med obhodom ob pogledu na Petrino kuharsko postajo vprašal: “Kaj pa ti? A imaš koline tu ali kaj je to?” Petra se je borila s čustvi, obremenjevala se je z odnosom s sestro Jernejo Trofenik Dimnik. Zaradi njene izjave v prvi oddaji so se namreč skrhali odnosi v njihovi družini, Petra pa se je počutila slabo, ker ni imela podpore. Petra: “Verjamem, da tudi staršem ni fino zaradi tega ... Nočeš da trpijo, ko gledajo, kako se dve sestri kregata.” Poleg tega je Luka udaril po mizi, želel je videti nadgradnjo krožnika z novimi tehnikami.

icon-expand Petra je kljub čustveni prtljagi pripravila okusno jed. FOTO: POP TV

Evita je imela dodelan načrt, a se je bala, da bo zaplavala in vključila preveč komponent. Bine jo je usmeril samo pri eni komponenti, za kar mu je bila hvaležna. Zala je Luku priznala, da ni sproščena, opozoril jo je, naj ne vključi sladke smetane. Ko ji je omenil krompir, ni bila prepričana, da ga bo znala uporabiti v espumi. Tekmovalci so se morali na svoje presenečenje zadnjih 10 minut posvetiti finalizaciji in postavitvi. Marko ni vedel, kje naj začne. Bine je Luko opozoril, da se nevarno približuje osnovni napaki, a je stal za svojo idejo. Zala pa se je spraševala, ali ji bo sploh uspelo kaj postaviti na krožnik. ‘Zapomnil sem si ta krožnik’ Evitin krožnik je Bine primerjal z videzom malice na gradbišču, opozoril je na prevelik ocvrt krompir. Luka se je strinjal, a je bil navdušen nad okusi. Lukovo jed je Bine umestil dobro desetletje v preteklost, a ga je pohvalil, češ da obvlada okuse: “Harmonija celega krožnika je neizmerna.” Karim se je strinjal, da je res našel pravo pot med okusi in tehnikami. Mašin krožnik je Karimu deloval revno, Luka pa bi v restavraciji nanj hitro pozabil. Petra je presenetila v pozitivnem smislu, pripravila je zelo okusen krožnik s še posebej okusnimi česnovimi drobtinami in slastno omako. Markov krožnik ni navdušil ne z videzom ne z okusi. Karim je povedal, da krožnik ne sodi v MasterChef kuhinjo, kaj šele, da bi z njim prišel med najboljšo peterico. Zala pa je pripravila vrhunski krožnik, ki je bil videti enostavno, a je zanj potrebovala veliko znanja. Bine: “Pogrešal sem danes eno tako jed ... Zapomnil sem si ta krožnik.” Karim: “Zadela si bistvo, zadela si tisto, kar smo iskali.”

icon-expand Zalin vrhunski zmagovalni krožnik FOTO: POP TV

Zala in Luka med najboljšo peterico Luka je bil v primerjavi z Evito boljši, pa čeprav, kot se je izrazil Bine, sodniki niso ravno pokali od navdušenja. Absolutni zmagovalec izziva je bil Zalin krožnik, s čimer si je tekmovalka prislužila balkon. Tam je bilo še eno prosto mesto in Luka se je moral sam odločiti, ali si ga zasluži. Tekmovalec je povedal, da je sicer zelo strog do samega sebe, kar ga je sprva zadrževalo, a se je odločil biti prijazen do sebe, in ker je napredoval, je zasedel drugo mesto v najboljši peterici. Sodnik Luka se je strinjal z njegovo odločitvijo, zdela se mu je logična in racionalna.

icon-expand Luka se je na balkon povzpel z blagoslovom sodnikov. FOTO: POP TV

