Zala je odlično izkoristila prednost in se zavihtela v najboljšo peterico

Tekmovalci so se za drugo mesto v najboljši peterici pomerili v kuhanju juhe iz morskega kamna. Zala Pungeršič je odlično izkoristila darilo sodnikov in jih prepričala s premišljeno, okusno jedjo ter dovršeno prezentacijo.

Kuhanje z morskim kamnom in prednost za Zalo Zala Pungeršič se je veselila odpiranja darila, ki si ga je prislužila z izvrstno jedjo na prejšnjem izzivu. V priloženem pismu je pisalo: "Zala, čeprav tvoj trud ni bil poplačan, bo bogato nagrajen. Prva boš izvedela, v kakšnem izzivu se boš potegovala za drugo mesto med peterico najboljših." Ostali tekmovalci so morali zapustiti kuhinjo, tako je pred njimi izvedela, da je glavna sestavina tokratnega izziva morski kamen. Bine Volčič: "Iz morskega kamna se pripravlja juha in to bo danes vaša naloga." Izvedela je, da mora pripraviti zelo dobro ribjo osnovo, kamen uporabiti za umami, juho pa mora nadgraditi z vrhunskimi jušnimi vložki. Za darilo je dobila sestavine, s katerimi je lahko povzdignila juho, in sicer bonito kosmiče, sušene rakce in kombu alge. Darilo je morala skriti, vedela pa je, da ga mora dobro izkoristiti.

Ostali tekmovalci so se čudili tokratni glavni sestavini. Tudi sami so izvedeli, da morajo iz nje pripraviti bistro juho in jo nadgraditi. Imeli so na voljo 70 minut, v trgovini pa jih je čakalo ogromno luksuznih sestavin, ob katerih je Zali zaigralo srce. Toda sodniki niso bili navdušeni nad tem, da se je odločila za azijsko jed. Binetu se je tudi zdelo, da nima dodelane ideje glede jušnih vložkov. Tekmovalka je na njihovo veselje spremenila načrt. 'Menim, da smo res v težavah' Karim Merdjadi je bil ob idejah Žige Škvorca zbegan in tekmovalec je priznal, da ni bil najbolj zbran. Luko Jezerška je skrbelo tudi za Nika Marolta, saj se ni osredotočil na jušne vložke. Sodnikoma je povedal: "Draga moja kolega, menim, da smo res v težavah." Bine je zato posredoval z dodatnimi namigi, kar je pomagalo Zali. Sandra Dobaj se je odločila, da se bo držala klasike in jo samo malce nadgradila. Bine ji je svetoval, naj izkoristi morje oziroma trgovino, a ni vedela, kaj naj še naredi. Bine je nato poskusil vse juhe. Žigova mu več kot očitno ni bila všeč. Ko je poskusil Nikovo, je zaskrbljeno pogledal na uro. Sandri se je zdelo, da je njena juha še premedla. Tilen Belošević je nato ugotovil, da je juho preveč solil. Bine je povedal: "Jaz sem šokiran in razočaran." Dodal je, da je od odličnih kuharjev ogromno pričakoval: "In danes plavajo." Luka: "S kamnom okrog vratu."

Karim je posredoval pri Žigu, ki se je preveč osredotočil na palačinko. Sodnik se je jezil, ker je bila njegova juha brez okusa oziroma: "Kot da bi 'štumf' notri opral, pa še to bi imelo več okusa." Naročil mu je, naj se namesto na palačinko osredotoči na ostale komponente. Nik in Tilen sta spremenila in nadgradila svoja prvotna načrta. Zala si je oddahnila, ko je Bine poskusil njeno juho in komentiral: "Tole je pa petarda." Žiga pa je vztrajal in vztrajal pri svoji palačinki, v katero sodniki niso prav nič verjeli.

Zala si prikuha drugo mesto v najboljši peterici Sodniki so se ustavili na vseh kuharskih postajah in Žiga je moral še pred pokušanjem obleči črn predpasnik, saj je bila njegova juha prazna in brez okusa. Tilnova juha je bila okusna, sodnike so navdušili tudi jušni vložki. Sandrina jed je bila videti zelo lepo, a je bila prazna. Luko je zmotil tudi koromač, ki je nadvladal. Karim je dodal, da so bili jušni vložki edina svetla točka. Nikova juha ni vabila k okušanju, pripravil pa je zelo okusen jušni vložek. Karima je motil grenak priokus, saj je preveč termično obdelal kamne. Zalina juha je veliko obetala, njena prezentacija je bila dovršena in domiselna. Bila je tudi zelo okusna, intenzivna in premišljena. Karim je ocenil, da razmišlja kot profesionalna kuharica. Prav Zala si je s svojim krožnikom prislužila drugo mesto v najboljši peterici kuharjev. Zadnja mesta bodo zapolnjena v jutrišnji oddaji, ko se bo eden od tekmovalcev moral posloviti od pokala.