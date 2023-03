Zala Pungeršič o MasterChefu: To je začetek nečesa velikega

Za Zalo Pungeršič je bil začetek MasterChef tekmovanja zelo čustven. Nasmejali so jo sodniki, ki so jo prosili za recept za kumare v omaki. S solzami v očeh pa se je spomnila na svojo staro mamo Marijo, ki je bila predana gospodinja.

Zala Pungeršič je v otvoritveni oddaji MasterChef Slovenija pozornost pritegnila s kumarami v rdeči omaki. Z njimi je navdušila vse tri sodnike, tudi Luko Jezerška, ki kumar ne mara, Karim Merdjadi pa jo je prosil za recept. Z jedjo se sicer ni zavihtela na balkon, priznati je morala premoč Brini Robinik Kobal, a si je na izločitvenem testu prikuhala varnost.

icon-expand Zaline priprave na tekmovanje so vključevale teoretično učenje in pokušine za njene prijatelje, ki so podali svojo oceno ali mnenje. FOTO: POP TV

Zala od 16. leta dela v gostinstvu, resda v strežbi, a je to bila odlična priložnost za nabiranje kulinaričnih znanj. Zala: "Dejstvo, da sem že od 16. leta v gostinstvu, je povezano predvsem s tem, da sem želela čim prej postati samostojna in finančno neodvisna in kake druge izbire za študentsko delo v mojem domačem kraju ni bilo. V resnici nikoli nisem sanjarila, da bi delala v gostinstvu ali postala vodja restavracije, vendar sem po spletu okoliščin vsako poletje 'pristala za šankom'. To je bila dobra šola za življenje – v gostinstvu sem se naučila stika s strankami, organizacije dela, hitrosti, na splošno, kako deluje sistem gostinstva in tudi veliko o kulinariki. Pridobila sem ogromno delovnih navad, delovne kondicije, potrpežljivosti, predvsem pa sem ugotovila, da me delo z ljudmi res veseli. Vse te pridobljene izkušnje pa bom zagotovo lahko uporabila tudi v MasterChef kuhinji."

icon-expand Zala pravi, da je vedno lačna. FOTO: osebni arhiv

23-letnica iz Šmarjeških Toplic se je opisala kot energično, empatično, zgovorno in vedno lačno dekle. Strinja se, da slednje ni slabo za kuharja. Zala: "Vsak pravi kuhar ali kuharica mora biti v prvi vrsti tudi pravi jedec. Zase lahko rečem, da sem sigurno prava jedka – zelo me zanimajo okusi, tekstura in način obdelave živil, ki jih mogoče še ne poznam. V gostilni skoraj nikoli ne naročim enake jedi, vedno želim poskusiti nekaj novega in se na ta način kulinarično izobraževati. Pa tudi pri kuhanju doma vedno uporabljam drugačne tehnike, začimbe in sestavine. Pravi kuhar pa gotovo mora biti tudi zvedav, odprte glave in nenehno na preži za novim navdihom in izzivom."

FOTO: osebni arhiv

Čeprav se ji zdi, da ji v življenju nič ne gre po načrtih, ji je uspelo priti v MasterChef kuhinjo. Izziv je sprejela brez oklevanja, na zahtevni poti pa uživa podporo svojih najdražjih. Zala: "Zares živeti in uživati življenje pomeni tudi, da ne gre vse po načrtih. To je čar vsega – da se znaš prilagoditi, biti v trenutku in se prepustiti usodi. MasterChef mi je očitno bil namenjen in zato sem ta izziv sprejela s široko odprtimi rokami in z velikim zanimanjem. Trenutek, ko sem izvedela, da sem sprejeta v MasterChef tekmovanje, se mi bo za vedno zapisal v spomin, saj sem takoj vedela, da je to začetek nečesa velikega. Moji najdražji se ob tej informaciji sprva niso znali povsem opredeliti, saj jih je skrbelo, kaj vse bo taka, medijska preizkušnja še prinesla zraven. Ne glede na ta zadržek me zelo spodbujajo in podpirajo, tako pri tej konkretni odločitvi kot pri vseh stvareh, ki jih počnem. Menijo, da sem dovolj pogumna, samozavestna in zrela za ta korak in seveda zelo navijajo, držijo pesti in mi predvsem dajo vedeti, da me imajo radi."

icon-expand Mala Zala z družino. FOTO: osebni arhiv