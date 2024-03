Zala Pungeršič pred začetkom nove sezone MasterChefa: Zelo me zanima, kaj prinaša

Zala Pungeršič je še aktualna zmagovalka zadnje sezone MasterChef Slovenija, a ne več dolgo. Tik pred začetkom jubilejne 10. sezone oddaje pravi, da še vedno vihti kuhalnico in ji med nakupom živil marsikdo še pogleda v nakupovalno košarico. "Moram povedati, da ta kariera še ni končana, še vedno kipi. Še vedno sem deležna veliko pogledov in ljudje se še želijo fotografirati z menoj, ampak mislim, da se bo z začetkom nove sezone vse to nekoliko zmanjšalo," pravi Zala.

Kaj pa se ji je, razen zmage in nagrade 50 tisoč evrov, v enem letu vse zgodilo oziroma ga zaznamovalo? "Zagotovo je bila to zame ena velika osebnostna rast, začela sem svojo samostojno podjetniško pot, s tem je prišlo ogromno učenja in izzivov, za katere si do tega trenutka nisem mislila, da jih bom morala premagati, mi je pa bilo to v en tak velik užitek in za vse to je bil 'kriv' MasterChef," odgovarja zmagovalka devete sezone.

Tik pred začetkom nove sezone Zala pravi, da bo novo sezono zagotovo gledala z drugačnimi očmi, kot je gledala vse predhodne sezone: "Do trenutka, ko ne stojiš tam, ne veš, tako zmeraj pravijo. Zagotovo jih bom občudovala in bdela nad njimi s takim ostrim očesom. Zelo me zanima, kaj prinaša nova sezona, ampak ne dvomim, da bo vrhunska in da bo dobro dišalo."

Ker smo Zalo gostili na njen rojstni dan, mimo vprašanja, kdo ji je spekel torto, ni šlo. "Moram povedati, da se je izkazal moj fant in mi je ponoči za presenečenje spekel limonino pito, ki je moja najljubša, tako da je bilo zelo slastno," pa nam je razkrila Zala.