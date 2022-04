Zala s skupino do sladke zmage, Luka za kazen v hot dog kostum

Tekmovalci so tokrat prišli kuhat v MasterChef lunapark. Sodniki so napovedali izziv skupin, za vodje pa določili Evito , Zalo in Mašo . Prva je kot otrok zaspala v omari, druga je enkrat na morju sladoled plačala z zbitimi zamaški piva, tretja pa je že zgodaj pokazala svojo uporniško plat. Vodje so tudi člane izbirale na podlagi anekdot in značilnosti iz otroštva. Evita je izbrala Luko , Petro in Mira . Maša je izbrala Dašo , Jureta in Fabijana , Zala se je razveselila Anite in Marka .

Petra je bila zadolžena za peko štručke. Njena prednost je bila v tem, da je njen oče pek. Ob tem se mu je zahvalila za vse nasvete, pa tudi za čudovito otroštvo. Luko Jezerška so poleg njene ideje za štručke navdušile tudi ostale ideje rumenih. Ko pa je Maša svoje ideje naštela Binetu Volčiču , je ta ocenil, da bo jed tako težka, da bo po dveh ugrizih sit. Zalina skupina je Karima Merdjadija navdušila, saj so domišljiji pustili prosto pot: “Ne vem, če je kdo tako kreativen v tem trenutku kot ste vi.”

Skupine so morale pripraviti hot dog, pri tem pa aktivirati vso svojo kreativnost. Začeti so morali povsem od začetka, sami so morali speči kruh, pripraviti klobaso in vse omake ter dodatke. Sami so morali razdeliti delo, pri čemer je en tekmovalec sprva bil brez odgovornosti. To so bili Anita, Fabijan in Miro. Za pripravo hot doga so sodniki odmerili 90 minut.

Sladica za čakajočo trojico

Člani, ki so do tistega trenutka samo čakali, so sredi kuhanja dobili nalogo - pripraviti so morali sladico. Petro je skrbelo za Mira: “On ima dobre ideje, ampak včasih gre v preveliko skrajnost in res hoče preveč eksperimentirati.” Pripraviti so morali sladico, ki sodnike popelje v otroštvo, to je bil banana split. Seveda pa so ga morali predrugačiti in narediti povsem sami, kar je pomenilo pripravo treh različnih sladoledov.

Težave za Mira in Dašo

Jure se je odločil, da bo meso najprej toplotno obdelal in šele nato izdelal klobaso. Bine ga je opozoril, da mora najti način, kako bo ohranil sočnost. Daša je kruh pripravljala počasi kot doma, a je ugotavljala: “Kuhati doma in tu, to je tako različen pojem, da se kdaj niti ne zavedaš tega, dokler ti ne začne teči voda v grlo.” Priznala je, da je bila povsem razočarana, neuspeh jo je vrgel iz tira. Maša jo je bodrila, a ni bilo videti, da bi ji to pomagalo. Na koncu je Daša komaj zadrževala solze, ker je ogrozila uspeh skupine. Povedala je, da bi se najraje pogreznila v zemljo.