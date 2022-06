Zala želi s prepoznavnostjo pomagati, izobraževati in širiti dobro voljo

Bolj kot se je MasterChef bližal koncu, bolj smo pritisk občutili vsi tekmovalci, še v igri za glavno nagrado. Definitivno je bil pritisk velik, toda ne bi rekla, da prevelik. Glavna napaka se mi zdi, da je bila v kuhanju meni popolnoma tuje jedi iz druge kulture, drugačne kulinarike in predvsem sem vseskozi kolebala, katere začimbe uporabiti, oz. da mi ne bo kdo oporekal, da mešam kaj s preveč indijskimi, mediteranskimi začimbami itd. Razmišljala sem o kardamomu, curryu, kurkumi, tudi cimetu, ampak sem si mislila, da mogoče pa to ne bi bila prava izbira. Še ena ovira, ki sem jo opazila, pa je bila, da v želji skuhati čim boljšo jed nisem želela delati isto kot ostale sotekmovalke, da se ne bi vse štiri ponavljale in na koncu skuhale isto jed. Ko vidiš, da nekdo uporabi eno sestavino, pa naslednji hiti za njim ponavljati isto, začneš razmišljati, ali bi moral tudi ti in ali je to sploh prav in raje ne.

Posloviti si se morala pred zadnjim tednom tekmovanja MasterChef Slovenija. Pokazala si pogum, drznost, kreativnost in borbenost, na koncu pa so odločali detajli in napake, ki so se prikradle v postopek obdelave živil in dodajanja začimb. Je bil pritisk morda le prevelik zate?

Spomnila sem se dogodkov vse od prve oddaje naprej. Od prve pohvale, ki mi je dala zagon in odgnala strah, ki sem ga imela na začetku tekmovanja, do zmage moje skupine s hotdogom, kuhanja z govejim jezikom, ki je bil najboljša jed, zmage s sedemplastno torto, zmage skupine mojih prijateljev v izzivu z rižem, pohvala kompozicije krožnikov pri 5-hodnem meniju, da sem prva prišla med top 5 in še in še. Vesela sem in ganjena, da sem spoznala toliko novih ljudi, ki jim lahko rečem pravi prijatelji, hkrati pa, da sem sama sebi dokazala, da ni pomembno, kaj mi dajo na desko, bom to skuhala, saj sem kuhala s toliko novimi sestavinami, da sem popolnoma izgubila predsodke pred določenimi živili.

Torej si se spominjala tudi svojih najboljših jedi. Na katere si najbolj ponosna?

Najbolj sem verjetno še danes ponosna na goveji jezik, predvsem zato, ker je bilo popolnoma noro, da bi lahko skuhala nekaj zelo dobrega, če z jezikom nisem še nikoli kuhala. Celo kuhanje je bilo že od začetka obsojeno na poraz, potem pa je na koncu sledil tak preobrat s kombinacijo okusov in nasplošno dostavljeno jedjo. Tu sem sama sebi, in ostalim, dokazala vse, kar sem rabila. Zelo ponosna sem tudi na perfektno skuhano sipino rižoto, izločitveno 15-minutno kuhanje, kuhanje z zmagovalci in kuhanje za top 5.