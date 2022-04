Zala: Zlobnim jezikom se samo preprosto nasmej

Zala Resnik Poljašević bo tekmovanje nadaljevala po ostrih sodniških kritikah. Te so bile zanjo bolj osebni šok, obenem pa motivacija za naprej. V nadaljevanju bo ostala zvesta sama sebi in spoštljiva, tudi do Maše Cimermančič.

Ni ga amaterskega kuharja, ki ne bi bil deležen sodniških kritik, tudi tistih najbolj ostrih. Takšen padec je ta teden doživela Zala Resnik Poljašević, ki se je skupaj z Markom Hriberškom borila za mesti med najboljšo deseterico. Zala pravi, da se ji po samem kuhanju ni bilo težko pobrati: “Ker se mi zdi, da sva z Markom kljub vsemu dala vse od sebe, v izzivu uživala, oziroma si sam izziv tudi zastavila, ker nisva želela izbrati druge, zlate škatle in namesto tega preizkusiti svojih zmožnosti. Bolj se je bilo težko pobrati po spoznanju, da tvoja ocena jedi ne bo vedno sovpadala z mnenjem sodnikov oziroma da se lahko zgodi tudi to, da v primerjavi s sodniki svojo jed vidiš popolnoma drugače, ti belo, oni črno. V mojem primeru me je bolj potrlo dejstvo, da sem sama kot nekdo z umetniško žilico videla najin krožnik kot nekaj dokaj elegantnega, ne rečem, so bili nekateri krožniki tudi še lepši in bolj popolni, sodniki pa so mojo oceno krožnika popolnoma znegirali. Bil je bolj osebni trenutni šok kot kar koli drugega, ker dvomim, da bi bila kadar koli zmožna stati za nečim, kar bi se meni iskreno zdelo ‘grdo’ in to napačno interpretirati kot nekaj lepega.”

In še doda: "Fino je ponotranjiti dejstvo, da imajo vsake oči 'svojega malarja', da imamo lahko ljudje včasih različne okuse glede postavitve krožnika in samih okusov.”

icon-expand Zala in Marko med ocenjevanjem njune zadnje jedi. FOTO: POP TV

In ker so ustvarjalci MasterChefa Slovenija pravkar odprli prijave za novo, deveto sezono šova, Zala vsem nadobudnim kuharjem polaga na srce: “Če ti spodleti, to še ni konec poti, ker te čaka naslednje kuhanje, kjer se lahko znova dokažeš in sodnike prepričaš s svojo jedjo. Tudi če greš v naslednje kuhanje z malo več adrenalina zaradi zadnjega slabega kuhanja, ti lahko to pomaga kuhati še bolje in bolj odločno. Samo glavo gor.”

icon-expand Tekmovanje bo nadaljevala pokončno in z novo mero motivacije. FOTO: POP TV

Svojo pot pa lahko tekmovalka nadaljuje mirneje ob zavedanju, da se je sodnikom že dokazala. Tako je ravno teden poprej morala kuhati z jezikom, ki ji ga je namenoma dodelila Maša Cimermančič, na koncu pa skuhala najboljšo jed. Pohvale sodnikov so malce ublažile grenak priokus, ki je ostal po komentarjih sotekmovalke. Zala: “Spremljati ta zaplet v oddaji ni bilo nič nenavadnega, ker tako kot sem že dejala, z nekompatibilnim človekom ne moreš niti razviti oziroma začeti nekega odnosa, saj sta na čisto drugačnih bregovih glede miselnosti.” Zato tudi po koncu snemanja ni bilo zakopavanja bojne sekire." Zala: “Nisva govorili, preprosto se ne druživa niti za kamerami. Sama se s tem dogodkom po koncu snemanja oddaje sploh nisem več obremenjevala.” Je pa to bila nova življenjska lekcija, iz katere je potegnila le najbolje. Zala: “Odnesla sem to, da ostani zvest sam sebi, svojim načelom, bodi spoštljiv, kljub temu, da lahko prideš v situaciji navzkriž z nasprotnimi karakterji oseb. Zlobnim jezikom se samo preprosto nasmej, saj maske slej ko prej padejo in pokažejo pravi obraz osebe.” V tekmovanju MasterChef Slovenija bo na koncu odločal kuharski talent obeh tekmovalk. Obe se bosta v četrtek borili za nadaljnji obstanek. Ne zamudite ob 21. uri na POP TV.