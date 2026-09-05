Zaljubljena Ajda Osta, z možem Petrom sta popolna kombinacija

Tekmovalce nove sezone MasterChefa Slovenija so že med prvim kuhanjem bodrili njihovi največji navijači. Za Ajdo Osta iz Ljubljane je pesti stiskal njen mož Peter in v zraku je bila ljubezen. Med zakoncema se je čutila močna podpora, ki je bila med prebijanjem ledu v tekmovanju zagotovo dobrodošla. Ajda: "Po mojem sva popolna kombinacija. Jaz si rada vzamem čas in vse dobro premislim preden naredim kakršenkoli korak, Peter pa je človek akcije. Jaz njega včasih držim nazaj, da ne reagira prehitro, on pa me spodbudi, ko se preveč obotavljam."

Peter prihaja iz Libanona, njune poti pa so se križale na tečaju sladic v Dubaju, s katerim je Ajdo nagradila bivša šefica. Kot pravi sama, je poleg novih tehnik spoznala moža. In kakšna je bila njuna ljubezenska zgodba? Ajda: "Pravzaprav povsem nepričakovana, tako kot se take stvari ponavadi zgodijo. Jaz sem bila pred tem v dolgi zvezi, ki ni šla nikamor in sem prav takrat v Dubaju prvič nekako zadihala in niti slučajno razmišljala o novem razmerju. Po delavnici smo se s sošolci dobili v Petrovi restavraciji na večerji in poskusili čisto vse jedi z menija. Po odhodu nazaj domov sva se samo veliko pogovarjala, nato pa sva se po nekaj mesecih skorajžila in se še enkrat srečala v živo. Tisto poletje sem potem jaz tudi prvič obiskala Libanon, ostalo je zgodovina (smeh)." Začetek svoje zgodbe sta spisala pred tremi leti, sedaj živita v Sloveniji in skupaj ustvarjata. Kulinarika ju je povezala in ju združuje še danes. Ajda: "V prostem času namenjava veliko časa načrtovanju najine kulinarične prihodnosti. Doma veliko kuhava in pečeva, testirava in razvijava recepte, učiva se jih snemati in skušava to najno ljubezen do hrane preobraziti v čisto pravi posel."

Ajdina čudovita sladica FOTO: POP TV

Dom bi si lahko ustvarila v Dubaju ali Abu Dhabiju, izbrala sta Slovenijo. Ajda: "Povsod je lepo, a doma je najlepše, ali kako že pravijo? (smeh) Iti po svetu je krasno, ti resnično odpre glavo, da širino, nove izkušnje, nova poznanstva, nove okuse, vse je večje, hitrejše, določene stvari so boljše in bolj napredne... ampak, v Sloveniji imamo zares vse mogoče naravne lepote, 4 letne čase, smo praktično v središču Evrope in imamo vse na dosegu roke. Iti na vrt po svojo zelenjavo, na sprehod v gozd, na kavo s prijatelji, biti blizu družini je nenadomestljivo." Njen mož je pred selitvijo v Slovenijo vodil restavracije v Dubaju. Ker je vir neizmernega znanja, ji bo v veliko pomoč med tekmovanjem, v katerega se je podala z nabranimi izkušnjami in pogumom. Ajda: "Peter ima zares ogromno izkušenj in znanja, predvsem mi bo v pomoč pri sami organizaciji dela, tehnikah in nasvetih. Vedno je fino predebatirati ideje in jih nadgraditi."

Ajda Osta FOTO: POP TV