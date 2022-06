Zaljubljena Luka in žena Aleksandra na prag polfinala poslala tekmovalca Luko

Pet tekmovalcev je moralo pripraviti trihodni meni za romantično večerjo. Le trije so na koncu postregli jedi zaljubljenemu paru, sodniku Luku Jezeršku in njegovi ženi Aleksandri. Par je s svojo predjedjo in pristnimi okusi najbolj prepričal Luka Novak.

Luka in Aleksandra sproščena in zaljubljena na romantični večerji

Luka in Aleksandra sproščena in zaljubljena na romantični večerji

Rože za tekmovalke in romantična večerja V MasterChef kuhinjo so prišle štiri tekmovalke, Maša Cimermančič, Zala Resnik Poljašević, Evita Antončič in Petra Trofenik. Luka Novak je zamujal, to pa zaradi presenečenja, ki ga je pripravljal. Tekmovalkam je prinesel rože, saj ženske zelo spoštuje in jih rad zasipava s pozornostmi. Karim Merdjadi: Ta gesta je prišla na pravi dan. Čaka vas en romantičen večer, in ko to združimo s kuhanjem, pomeni, da je v igri romantična večerja." Tekmovalci so se morali spomniti na svoje romantične kulinarične izkušnje, najsibo doma ali v restavraciji. Evita je povedala, da je žal dobila fanta, ki zna pripraviti samo jajca. Petra še ni bila na romantični večerji, saj ji fant na druge načine izkazuje svojo ljubezen. Luka se tudi ni mogel pohvaliti z romantičnimi večerjami, saj se je posvečal službi, poleg tega je imel težave s samozavestjo. Bine: Danes boste vsi doživeli romantičen večer, ampak žal ne bo vaš."

icon-expand Luka: "Sem prinesel rožice za moje rožice.” FOTO: POP TV

Maša je izrazila željo, da bi kuhala z Evito, Zala je izbrala Petro. Luka je ostal sam, izvedel pa je, da to zanj pomeni prednost. Izbral je lahko enega izmed treh hodov z menija, ki so ga sestavili sodniki. Luka se je odločil za predjed, v katero je moral vključiti ostrige, šparglje, dimljeno omako in morske alge. Maši in Eviti je namenil sladico iz avokada in temne čokolade, Petri in Zali je ostala glavna jed, v katero sta morali vključiti zrezek iz gomolja zelene, tartufe, omako rdečega vina in mandlje. Seveda pa je sledil preobrat. Tekmovalke, ki so bile v parih, so izvedele, da bodo kuhale druga proti drugi, da se bosta poraženki poslovili od balkona, tam pa bo prostora samo za tekmovalca z najboljšim hodom.

icon-expand Trihodni romantični meni FOTO: POP TV

Kuhanje ob usmeritvah sodnikov Lukov izziv je bil približati ostrige gostu, ki jih morda ne mara. Največji izziv Zale in Petre je bil zrezek iz gomolja zelene. Zala je bila suverena, a se je Bine bal, da bosta obe pripravili navaden zelenjavni krožnik. Evita je imela veliko konkurentko v Maši, ki je po izobrazbi slaščičarka. Obe sta morali poskrbeti za eleganten videz sladice. A se je Eviti zalomilo z biskvitom, ki ga je premalo spekla. Maša se je odločila sladico nadgraditi z belim biskvitom, kar je razveselilo Karima. Med pripravljanjem je svetovala še Eviti, kako naj se loti sladoleda. Bineta je skrbelo za glavno jed, obema tekmovalkama je namignil, kako naj še obdelata zrezek iz zelene, da bo lepše videti. Sodnik Luka je nato ugotovil, da je tekmovalec Luka zaplul v nemirne vode. Nekaj ostrig se je namreč odločil narezati na koščke. Maša je tik pred iztekom časa morala popravljati ganache, a je tudi Evita imela težave z njim.

icon-expand Elegantni sodniki FOTO: POP TV

Sodnike prepričata Petra in Maša Luka je na koncu pripravil lepo predjed. Njegove ostrige na tri načine so bile tudi zelo okusne. Sodniki so mu svetovali, kako lahko krožnik še povzdigne, tudi v vizualnem pogledu. Petrin krožnik je imel napake, a je imel potencial. Zalina jed je delovala kot skromna predjed, poleg tega ji je zmanjkalo časa, da bi na krožnik dala še omako. V jedi so sodniki okušali samo tartufe in mandlje, za nadgradnjo njenega krožnika pa bi bilo potrebnega veliko dela. Petra je tako dobila priložnost kuhati za zaljubljen par. Izgled Evitine sladice ni bila edina težava na krožniku, Maša se je odrezala veliko bolje. Evita in Zala sta tako do konca izziva počakali na klopci.

icon-expand Mašin končni izdelek FOTO: POP TV

Lep in zaljubljen par sta Luka in njegova žena Aleksandra Tekmovalci so nato izvedeli, da na romantično večerjo prihaja zelo lep in zaljubljen par. Bine: Mož je že tukaj, ona pa se nam bo pridružila prav zdaj." In prišla je žena Luke Jezerška in ljubezen njegovega življenja, Aleksandra Jezeršek. Luka je bil presenečen: Jaz nič ne vem o tem." Tekmovalcem se je dvignil pritisk, Luka in Aleksandra pa sta bila med čakanjem na predjed sproščena in sta si namenila kar nekaj zaljubljenih pogledov. Lukova žena je razkrila, da se že dolgo časa pogovarjata o tem, da bi šla nekam sama. Počutila se je filmsko in sanjsko.

icon-expand Luka Jezeršek in njegova žena Aleksandra FOTO: POP TV

Tekmovalec Luka se je medtem trudil, da bi bila predjed popolna. Med serviranjem so se mu tresle roke, a je na koncu samozavestno in ponosno postavil krožnika pred zaljubljenca. Predjed ju je navdušila, Petra pa je medtem z nekaj težavami dokončala glavno jed, ki je prav tako navdušila, a se tokrat tartufi niso dovolj okušali. Maša je še izboljšala videz svoje sladice in je bila na koncu zelo zadovoljna, Luka in Aleksandra pa tudi.

icon-expand Zmagovalna predjed FOTO: POP TV

Luko in Aleksandro najbolj navduši Lukova predjed Lukova predjed je Aleksandro popeljala na morje: V svet zelo pristnih okusov, ki so mi zelo blizu in jih obožujem." Ena izmed njih jo je navdušila tako zelo, da si je zaželela recept. Glavna jed jo je prav tako navdušila in ni pogrešala mesa. Pojedla je tudi krompir, ki ga sicer ne je. Aleksandra: Bom rekla, da je to ena taka jed prihodnosti, ker v osnovi ne smemo pojesti toliko mesa." Sladica je bila zanjo zelo lepa, komponente so se zelo lepo dopolnjevale. Najbolj všeč pa jima je bila Lukova predjed, zato se je lahko tekmovalec povzpel na balkon. Vse štiri tekmovalke se bodo tako jutri pomerile za vstop v zadnji teden tekmovanja.

icon-expand Luka je že v zadnjem tednu tekmovanja. FOTO: POP TV

Ne zamudite izločitvene oddaje MasterChef Slovenija jutri ob 20 uri na POP TV.