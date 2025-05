Zaljubljena Natalija in Janže: Iskrica se je zanetila med kuhanjem

OGLAS

Natalija Sebanc bi lahko svojo pot v MasterChefu Slovenija opisala kot trnovo. Doživela je nekaj padcev, a je z veliko željo in kuharsko strastjo večkrat dokazala svoj talent in občutek za okuse. Med zahtevnimi preizkušnjami je podpora še kako pomembna in Natalijin največji podpornik je njen fant Janže. Kot je povedala v oddaji, Janže posluša njeno jokanje, jezo in frustracije, a jo podpira in motivira na poti do njenih sanj. Izjavila je, da bi ga glede na podporo, ki ji jo izkazuje, obdržala za celo življenje. Natalija: "Z Janžetom sva skupaj 3 leta in pol. Poznala sva se že prej, saj sva se gibala v istih družbah, prva iskrica pa se je zanetila na morju z družbo, ko sva skupaj kuhala kosilo. Oba zelo rada jeva dobro hrano, potujeva, se druživa. Podpira me pri vseh mojih željah, me bodri in spodbuja."

Natalija Sebanc in Janže FOTO: osebni arhiv tekmovalke icon-expand

Janže, ki je zaposlen kot programer in dela v Ljubljani, pa po tokratnem individualnem izzivu ni poslušal njenega jokanja. Lahko se je samo veselil skupaj z njo, saj ji je uspelo pripraviti najlepše praline vseh sezon MasterChefa Slovenija. Natalija: "Njegova reakcija na moj dosežek je bila: Končno!" Še en razlog več, da bo celoten izziv ohranila v lepem spominu. Natalija: "Izziva sem se zelo razveselila, vendar sem se zavedala, da je zelo tehnično zahteven in bo potrebna velika natančnost in zbranost. Lotila sem se ga z veliko zagnanostjo, ker mi je tematika zelo blizu, hkrati sem pa ugotovila, da sem v kuhanju zelo uživala. Konec mojega kuhanja ni bil popoln, ker pralin nisem spravila iz modela. Bila sem razočarana, ker nisem pričakovala, da bi lahko še vedno imela možnost balkona, glede na to, da naloge nisem natanko izpolnila."

Sodniki, ko so zagledali Natalijine praline. FOTO: POP TV icon-expand