Žalost ob Anžetovem slovesu, pohvale sodnikov so mu segle do srca

Anže Blažič je za svojo nasprotnico v izločitvenem dvoboju dobil Kimi Zupančič, ki sodnikov ni uspela prepričati z dvema juhama. V tretje ji je uspelo in Velenjčan se je moral na žalost svojih sotekmovalcev posloviti. Sodniki so se z njim rokovali in mu namenili pohvale, zaradi katerih je bil vidno ganjen.

Sedem tekmovalcev se je pomerilo v pripravi različnih juh, da bi se izognili izločitvenemu dvoboju z Anžetom. Najprej so morali skuhati gobovo, česar se je najbolj razveselil Adam, saj gobe nabira in jih seveda tudi uporablja v kuhinji. Ob naboru so se mu zasvetile oči in bil je prepričan, da mu bo uspelo. Natalija je kuhala po receptu svoje mame. Njena juha je zanjo najboljša na svetu in prepričana je bila, da jo bo popeljala na balkon.

icon-expand Sedmerica ogroženih FOTO: POP TV

Bruno je prvič v življenju pripravljal gobovo juho, želel je predrugačiti klasiko, a se je Luka Jezeršek bal, da ga bo spet povozil čas. Mašina ideja je Luko spomnila na juho, ki jo pripravlja njegova mama, zato se je veselil okušanja. Kimi je pripravljala kremno juho, ki je najbolj všeč Karimu Merdjadiju. Tudi Dušan se je vrnil v kuhinjo svoje mame in pripravljal domačo jed z znanimi sestavinami.

icon-expand Adamova babica je kuhala pri baronu v Trstu. FOTO: POP TV

Adam je povedal, da je njegova babica kuhala pri baronu v Trstu, veselje do kuhanja in svoje zanje pa je prenesla na svoje potomce. Tekmovalec je še dodal, da mu manjka šola kuhanja. Že po osnovni šoli je imel to željo in idejo, da bi šel na kuharsko šolo v Izolo. Adam: “In me mama ni pustila. Saj je vedela, da sem barabin. Jaz sem bil vedno radoveden in sem hotel življenje zajemati s polno lopato, ne žlico.”

icon-expand Žiga je s svojimi idejami tako navdušil Luko, da so mu šle kocine pokonci. FOTO: POP TV

Luka se je čudil, ker je Žiga prvič pripravljal gobovo juho, a je bil na zelo dobri poti. Povedal je, da se je trikov naučil med opazovanjem svoje babice, poleg tega rad prebira stare kuharske knjige, ki mu jih je podarila. Luka se je najbolj veselil prav njegove juhe, poleg njegove sta bili obetavni juhi Natalije in Maše. Anže je pozorno opazoval svoje sotekmovalce. Žal mu je bilo, da ni mogel tudi sam kuhati gobove juhe, ki jo je kot skrbnik planinske koče pripravljal vsako jutro. Želel pa si je dvoboja z Natalijo: “Zelotlači druge ljudi, zato da bi sebe dvignila, kar se pa meni ne zdi prav. Pokaži sebe v najboljši luči, pokaži, kaj znaš, in s tem sebe dviguj ... To je za mene pokvarjena igra.”

icon-expand Anže je pozorno opazoval sotekmovalce. FOTO: POP TV

Luka je prvi poizkusil vse juhe in za najboljšo izbral Žigovo. Tekmovalec se je z velikim veseljem povzpel na balkon. Najslabše se je po Lukovem mnenju odrezala Kimi, zato je morala v naslednji krog. Nato je vse preostale juhe okušal Bine Volčič in najboljša se mu je zdela Dušanova. Najslabše se je po njegovem mnenju odrezala Natalija, ki je pripravila pregosto in preveč intenzivno juho. Karim je okušal zadnji in za najboljšo med preostalimi izbral Adamovo, Bruno in Maša pa sta morala v naslednji krog.

icon-expand Na balkon! FOTO: POP TV

Druga juha, ki so jo morali skuhati štirje tekmovalci, je bila ribja. Bine: “Vaš cilj je, da ne skuhate najslabše ribje juhe.” Na voljo so imeli 30 minut. Kimi se je z odporom lotila odstranjevanja ribjih oči, je pa nameravala uporabiti koromač, kar je Bine pohvalil, saj je bila edina med tekmovalci. Natalija je pripravila sardele, a se je Bine zbal, da jih bo uporabila preveč in bi bila juha pregrenka. Brunova juha je Binetu lepo dišala, tekmovalec se mu je zdel suveren, a si je spet zadal veliko dela. Maša je povedala, da še ni kuhala ribje juhe, niti je ni jedla. Bine je ob pogledu na njeno kuharsko postajo ugotovil: “Ni ti jasno, kaj delaš.” Ni namreč odstranila oči in škrg, a je pravočasno ugotovila, kaj dela narobe in hitro popravila napako. Kimi je nato pravilno ugotovila, da je dodala preveč koromača, Brunu pa se je Bine trudil dopovedati, da se mora osredotočiti na juho in ne na dodatke. Na koncu je presenetila Maša, v njeni juhi je Bine najbolj užival. Luka je za najboljšo med ostalimi juhami izbral Brunovo, Karim pa je tik pred izločitvenim dvobojem odrešil Natalijo.

icon-expand Mašino veselje FOTO: POP TV

Kimi je tako morala v izločitveni dvoboj z Anžetom in oba sta čutila, da še ni prišel njun čas. Pripraviti sta morala hladno paradižnikovo juho, na voljo pa sta imela 30 minut. Anže se je spomnil na pogovore, ki sta jih imela z Adamom prav o paradižnikovi juhi. Ko ga je Karim vprašal, kdaj se je tako boril v življenju, je povedal: “Jaz sem dosti hitro šel od doma, zamenjal sem veliko služb, da sem zdaj tukaj, kjer sem. Da imam svojo hiško, svoj denar, pa delam, kar mi paše. Od tukaj ta moja borba. Ponosen sem na to, da sem pri teh letih tako samostojen kot sem.”

icon-expand Globok vdih FOTO: POP TV

Kimi se je zabavala med kuhanjem, počutila se je kot v pravljici. Dobila je dodatno motivacijo, ko ji je Karim povedal, da verjame v njene sposobnosti. Ko je Karim ocenil, da gre Kimi bolje, je ta objela Anžeta. Povedala je, da mu je s tem želela dati energijo, da bi se lahko boril naprej. Njuni sotekmovalci so bili ganjeni, izločitveni dvoboj so opisali kot zelo lepega.

icon-expand Tudi Karim se je malo raznežil ... FOTO: POP TV

Bine je po okušanju povedal, da je razlika med juhama očitna. Bine: “Ena je lepa, druga je dobra, ena ima lepo strukturo, druga malo manj lepo. Ena je sveža, bogata, medtem ko je druga prazna.” In slednje je veljalo za Anžetovo, zato so sodniki ocenili, da je prišel njegov čas za odhod. Tekmovalec je povedal, da se je ogromno naučil od sotekmovalcev in sodnikov. Bilo mu je težko pri srcu in bil je ganjen ob pohvalah sodnikov. Anže: “Jaz nisem navajen pohval in spodbud, tukaj sem jih pa dobil.” Iz tekmovanja je odšel z novo pridobljenim spoštovanjem do kuharjev, pa tudi do samega sebe. Anže: “Hvaležen sem za vso znanje, za vse nove stvari, ki sem se jih naučil. Zdaj vidim, da nisem kar en 'lolek'.”

icon-expand Anže je bil ganjen ob pohvalah sodnikov. FOTO: POP TV

