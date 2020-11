Žan o izgubi mame: Zjutraj sem dobil klic, da je ni več

Žan Milosavljevič se bo v četrtek v velikem finalu MasterChefa Slovenija pomeril z dvema Kajama . Vseskozi maksimalno osredotočen na napeto kuharsko tekmo si je dovolil le nekaj sekund veselja ob osvojenih posameznih zmagah, takoj zatem je prišlo zavedanje, da ga od pokala ločujejo nove ovire. Minuli četrtek pa se je med kuhanjem za vstopnico v finale vendarle razkrila njegova čustvena plat. Spominjal se je otroštva, svojih staršev in rojstva svoje ljubezni do kuhanja. Žan: “ Moj oče je veliko kuhal, sploh te srbske specialitete, razne čorbe, rižote, kljukuše, predvsem pa vse vrste burekov in pit, zato imam testo v malem prstu. ” Ker so živeli skromno, je bila kepica testa odlična igrača zanj.

Žal pa je v njegovo otroštvo zarezala izguba očeta. Žan nam je zaupal: “ Z mamo sta se ločila že zelo zgodaj, ampak ker je bila tako dobrega srca, mu je pustila živeti pri nas. Nato ga je doletela manjša možganska kap. Okreval je. Čez nekaj časa se je zopet srečal z možgansko kapjo, vendar je bila močnejša. Ker ga nismo bili sposobni preživljati, smo ga premestili v dom, kjer je imel popoln nadzor, kajti bil je že kot rastlina, ni se odzival in dejansko ni vedel, zakaj še živi. Po par letih so nas klicali, da ne bo preživel noči, ker je tako slab, in takrat nas je zapustil. ” Žan o žalostnem obdobju: “ Spomini niso prav ljubi. Se tudi nočem spominjati teh trenutkov, tako da ... življenje gre naprej. ”

Skrb za družino je prevzela njegova mama. Žan je v oddaji povedal: “ Jaz ne vem, kako je ona poskrbela za vse štiri, s službo vred. In ta skromnost, ker je bila taka skromna ženska, je to skromnost prenesla na nas. In to naredi človeka. Tisti, ki mu je vse prinešeno na pladnju, ne bo cenil ničesar. Tisti tudi vode ne ceni. ”

Žan nam je še zaupal: “Vesel sem, da imam dva brata in sestro, če sem že starša izgubil. Da imam vsaj to podporo poleg prijateljev in punce seveda.” In kako bi po njegovem mnenju reagirala, ko bi izvedela za njegov uspeh v MasterChefu? Žan: “Oba bi bila tako ponosna name, ko bi izvedela novico, da bi ju že usta bolela od nasmeškov. No, mati bi 100-odstotno jokala! Tega, da sem prišel tako daleč v takem šovu, si nisem predstavljal niti sam, kaj šele ljudje okoli mene.”

Žan se bo v četrtek v velikem finalu MasterChefa Slovenija boril proti Kaji Balentič in Kaji Jurač. Kdo bo domov odnesel pokal in denarno nagrado? Ne zamudite ob 20. uri na POP TV in že 24 ur prej naVOYO.