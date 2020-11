Žan o MasterChef izkušnji: Vredna je vsake neprespane noči, znoja in stresa

Ja, res je! Toliko različnih misli, čustev se je vrtelo v moji glavi, da sem bil že čisto zmešan! Kot sem že rekel, sem močan človek s čustvi, in če jih ne bi imel, potem ne bi bil človek! Ko je bilo za mano toliko izzivov in preživetih ur v kuhinji MasterChefa, neprespanih noči zaradi kuhanja novih jedi in preizkušanja novih tehnik v domu, kjer smo živeli, je napočil tudi ta trenutek, kjer ste mene videli jokati. Na prste ene roke preštejem ljudi, ki so me videli jokati, tako da sem že RES pogrešal ljubljene osebe in sem si želel konca te naporne poti. Izmučen sem bil!

Verjetno ne bomo udarili mimo, če rečemo, da je bil veliki finale pravi vrtinec čustev zate. Začelo se je že s pismom tvojega brata, nato te je presenetilo še video sporočilo in prvič smo te videli jokati. Kako sta sporočili v resnici vplivali nate in na tvoje kuhanje?

Po glavni jedi so prišli reševalci in videli poškodbo. Rekli so, da me ne morejo oskrbeti na licu mesta, ker je poškodba prehuda. S svojo trmo sem jim rekel, naj mi zavijejo prst, da dokončam tekmovanje. Po koncu finala me je punca peljala na urgenco, kjer so me oskrbeli. Niso pa imeli kaj za šivati, ker sem porezal blazinico z nekaj nohta vred.

Beseda skoraj mi je zelo všeč! Če bi to omajalo mojo samozavest, potem bi pogrnil tudi na sladici. Kar pa nisem, tako da je vse potekalo po načrtu. Kot sem rekel in si zamisil: " Začnem s predjedjo, ki jih bo vrgla na zadnjo plat, z glavno jedjo se malo umirim in nato s sladico eksplodiram! " Nar’jen’’!

Na začetku vsakega izziva sem bil zelo samozavesten in sem ohranjal to samozavest do konca. Prav tako je bilo na finalnem izzivu. Jaz sem bil z mojo glavno jedjo zadovoljen. Ni bila ena najboljših, tako da bi ji dal 8 točk od desetih, in tudi ni bila takšna, kot sem si jo zamislil. Prst ni vplival na to, ker sem odmislil bolečino.

Na začetku finalnega kuhanja si bil zelo samozavesten in res si dobil največ točk za predjed. Zavedal pa si se, da gre lahko marsikaj narobe. In tudi to je bilo res, saj si imel poleg odrezane blazinice na prstu še dve nesreči. Takrat si vse odmislil, ampak se ti ne zdi, da je prav to vplivalo na ocene za tvojo glavno jed?

Kaja Balentič je bila v superfinalu sprva videti bolj prepričana vase, dobili smo občutek, da ti morda le ne bo uspelo, kajti sladic si se na začetku tekmovanja nerad loteval. Toda na koncu si presenetil gledalce in sodnike z zelo lepo in tudi zelo okusno pistacijevo panna cotto, oziroma kot jo je opisal slaščičarski mojster Karim Merdjadi: “Tehnično dovršena sladica in izredno, izredno okusna.” Od kod takšen preobrat?

Kaja je bila zelo prepričana v svojo sladico, tako kot sem bil jaz na prvem izzivu, ko se mi je steak ‘polulal’ in sem hotel pokazati veliko preveč. Jaz sem se lepo umiril in pripravil elegantno sladico, medtem ko je na drugi strani divjala nevihta. Rekel sem si, da moram zagrabiti še to uro in pol, in odditi domov s pokalom. Precej lažje sem delal, ker sem imel vse organizirano in pospravljeno. To je velik ključ do uspeha.

Zelo lepo vaju je bilo videti, ko sta s Kajo skupaj prepevala in se bodrila. Zdi se, da si jo od vseh tekmovalcev najbolj vzljubil. Drži?

Tako bom rekel. Je med top tremi vzljubljenimi tekmovalci. Mi je bilo pa z njo najbolje kuhati, ker ta drzna dečva ima pojma! Če bi imela ene 3 leta več izkušenj, bi ona držala pokal in ne jaz.

Po končani bitki za pokal se je začela bitka z novimi solzami, tokrat čiste sreče in zadovoljstva ob zmagi. Kaj so ti za konec povedali sodniki in kdo je bil ob tem najbolj ganjen?

Takšne solze so tekle samo še za mojo mamo. Sodniki so rekli, da so ponosni name, da sem celo sezono držal neko raven kuhanja. In da bi bila mama res ponosna name! Tudi oni so bili vsi solzni in ganjeni. Dobri ljudje so. Najbolj ganjen je bil, mislim da Luka, ker je tudi poznal mojo mamo.

Si sam morda kaj tolažil Kajo, ki je bila seveda razočarana?

Ne, nisem je tolažil, ker sem bil v svojem svetu. Sva se objela in čestitala drug drugemu in nato so se najine poti razšle.