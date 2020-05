Zaradi Karimovih besed bodo tekmovalci ostali odprtih ust

V nocojšnji izločitveni oddaji bo znana deseterica najboljših amaterskih kuharjev v Sloveniji. Štiri mesta so že zasedli člani skupine, ki je slavila na zadnjem izzivu, in to so Ana Potočnik, Kaja Balentič, Kristina Jakopič in Žan Milosavljević. Sedmerica ogroženih tekmovalcev pa se bo morala soočiti z izzivom, kot ga v MasterChef kuhinji še ni bilo. Ko bodo vstopili v kuhinjo, bo Karim Merdjadi napovedal: "Vaših 60 minut za kuhanje se prične odštevati na tri, dve, ena, zdaj!"