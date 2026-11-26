Ko je Tadeja Oblaka pred leti zaneslo v Amsterdam, je tam spoznal tudi svojo največjo ljubezen Maartena Metza. O njem je iskreno in zelo čustveno večkrat spregovoril tudi v oddaji MasterChef Slovenija, prav njegov mož pa mu je bil navdih za številne dobre jedi, ki jih je pokazal v tekmovanju. Navsezadnje tudi za glavno jed, ki mu je na koncu prinesla poln izkupiček točk in zmago v 12. sezoni MasterChef Slovenija.

Tadej Oblak in njegov mož Maarten Metz. FOTO: osebni arhiv

Simpatičnega Žirovca pa nihče ne pozna bolje kot njegov mož, zato mu je bilo zelo pomembno, kaj bo na njegovo idejo o prijavi v tekmovanje rekel Nizozemec. "Vanj sem verjel od prvega dne in rekel sem mu, naj da vse od sebe. Tudi, ko je to pomenilo, da zapušča Nizozemsko in da bova nekaj časa ločena," je iskreno povedal in dodal: "Ampak mislim, da je kljub razdalji ljubezen rasla in sva občutila, kako zelo se pogrešava." Kar nekaj njegovih karakteristik mu je sicer dalo slutiti, da lahko poseže po zmagi. "Tadej je zelo ambiciozen in neverjetno vztrajen, ko ima cilj, se zažene. In mislim, da smo to videli. Po drugi strani pa je Tadej lahko malo sramežljiv in včasih potrebuje malo, majhno spodbudo in navdih. In potem poskusi in uspe," je zaupal o svojem možu.

Skupaj sta v Planici navijala za Tadejevega brata Roka. FOTO: osebni arhiv

Kaj pa je tista Tadejeva skrivnost, ki jo pozna le Maarten? "To je zanimivo vprašanje. On je tako dobrosrčen in mislim, da je v preteklosti doživel, da so ga ljudje dojemali, kot da mu gre vse na roko zaradi videza," je odgovoril po premisleku in dodal: "Vendar mislim, da se mora za to še posebej truditi. In to želim jasno poudariti, saj se mi zdi, da ljudje tega ne opazijo dovolj. Ja, morda mu to nekoliko koristi, po drugi strani pa je to zanj tudi izziv, da pokaže, da ima še več plasti in da je priden delavec. In vsekakor je." Kot je poudaril Maarten, s Tadejem delujeta na isti frekvenci, zato veliko stvari tudi rada počneta skupaj. "Po drugi strani sva si v mnogih pogledih popolnoma različna, vendar se drug ob drugem počutiva zelo sproščeno in spoštujeva medsebojne razlike. In mislim, da je lepota življenja prav v tem, da nismo vsi enaki," je dejal Nizozemec in v smehu razkril: "Zabavno je recimo, ko greva v muzej. Jaz imam svojo interpretacijo, on pa svojo na podlagi študija na Akademiji za likovno umetnost. Od takega 'skejterja' ne bi pričakoval, da toliko ve o grški zgodovini, in te na ta način vedno znova preseneča."

Zakonca skupaj hodita tudi v hribe. FOTO: osebni arhiv