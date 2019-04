Zaradi vseh pretresov so jo premagala čustva

Da preživiš v kuhinji MasterChef Slovenija, moraš biti iz pravega testa in moraš imeti trdo kožo. Ob zadnjem preobratu, ko se je po koncu izziva z rižoto izkazalo, da gre v resnici za izločitveni test, so jo tekmovalci še kako potrebovali. Čustva so premagala tudi super mamo Lučko Kotnik , ki ni mogla ustaviti solz. Krivo je bilo razočaranje po porazu na skupinskem izzivu dan prej, saj meni, da bi morala zmagati njena skupina. Po izločitvenem testu pa se je spraševala tudi, kako so lahko sodniki okusili sladkobo v rižoti.

Kljub kritikam na račun njene jedi, ki so jo prav tako potrle, ni pričakovala izločitve. Lučka: "Glede na to, da nikogar niso pohvalili, nisem mislila, da bom izpadla jaz, vendar pa sem vsaj toliko pogumna, da sem edina priznala, da si zaslužim črni predpasnik, glede na ocene sodnikov. Nihče od sotekmovalcev ni bil tega mnenja. Potem so rekli, da je to že izločitveni test ... Takrat me je zadelo, da nas gre domov lahko več. Ko je izpadla Tina, so besede obvisele v zraku. Ok in kdo še? In so odšli. Seveda si oddahneš. Rad bi še veliko predstavil, veliko kuhal, se še kaj naučil. Nočeš domov. Zaenkrat kuhamo, kar nam rečejo. Vsaj toliko časa moram še ostati, da lahko skuham nekaj, kar jaz želim, mojo kulinariko zdravih jedi, ribjih specialitet."