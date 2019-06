‘Zavedam se, da bi včasih za svoj jezik potrebovala en filter’

Tomaž se je v enem izmed preteklih skupinskih izzivov zelo dobro izkazal kot pomočnik, zato sem si potiho želela, da bi ga kot pomočnika dobila tudi na tem izzivu. Razumem, da ljudje, ki pri določenem delu niso najbolj samozavestni, bolje delujejo z navodili nekoga drugega. In glede na najin korekten odnos sem verjela, da bo Tomaž dal vse od sebe in mi bo pomagal po svojih najboljših močeh. Seveda ga sprva nisem želela priganjati, saj se je urezal že pri čiščenju prvega bedra, in si nisem želela, da se še dodatno poškoduje, zato nanj nisem pritiskala in ga delala nervoznega.

Kako to, da si nisi želela kuhati z Majem Janežičem, ki si ga sicer imela zelo v čislih in si se prav dobro zavedala njegovih sposobnosti in znanja?

Najtežje je izbrati med tema dvema. Sanja in Anže sta mi od začetka do konca bila kot družina. Obema privoščim v enaki meri, vsakemu iz različnih razlogov.

Ko dobesedno živiš v tej igri, si konstantno pod pritiskom. Vsaka pohvala s strani sodnikov in vsak odhod na balkon ti data zagon za naprej. Ne razmišljaš o tem, ali si to dejansko želiš. Želiš si, ker si to želijo vsi okoli tebe. Jaz osebno sem si želela priti čim dlje izključno zaradi svojega sina, ki me je od prvega do zadnjega dne vzpodbujal. Me je pa nekje zadaj v podzavesti vedno kljuvala ta misel, da sem jaz tukaj, on pa doma. Ampak, ker mi je šlo tako dobro, sem to misel vedno znova potlačila. In takoj po včerajšnjem kuhanju, ko sem vedela, da sem z eno nogo že zunaj, sem se zavedela, da bo zelo kmalu prišel trenutek, ko bom lahko spet samo mama, brez pritiskov, na svobodi. In ko sem še zadnjič vstopila v MasterChef kuhinjo, in ko sem po nagovoru sodnikov vedela, da je to to, da odhajam domov, je iz mene padla neka teža, ki se je zaradi pritiska nabirala v meni skozi vse te tedne. V tistem trenutku ne bi zdržala več niti dneva v kuhinji.

Sodelovanje v šovu je bilo zate nepozabno. Kaj vse si odnesla s seboj iz MasterChef kuhinje, tudi kar se osebnostne rasti tiče?

Jaz osebno sem prišla do nekaterih spoznanj, do katerih sicer ne bi prišla. Pri Taievi vzgoji sem na primer veliko poudarka dala na njegovo samostojnost. Samostojnost v odraščanju se mi zdi ključnega pomena. Prav tako sem mu vedno dala vedeti, da mu 100-odstotno zaupam. In po vseh teh tednih, ko sva bila ločena, sem videla, da sem svojo delo pri vzgoji opravila dobro. To ti da neko potrditev, da si dobra mama. In do tega spoznanja verjetno ne bi prišla, če se ne bi kljub pomislekom prijavila v šov. Spoznala pa sem tudi, da se v življenju lahko zaneseš samo nase.

V šovu si dvigovala prah s svojimi direktnimi izjavami. Kakšnih odzivov pa si deležna med ljudmi, ki jih srečuješ v živo?

Jaz sem v bistvu kar ponosna nase, da sem skozi celoten šov bila to kar sem. Zavedam se, da bi včasih za svoj jezik potrebovala en filter, ampak zakaj? Potem ne bi bilo zanimivo. (smeh) Mislim, da nisem nikogar užalila, samo na glas sem povedala svoje misli. Ljudje ki me poznajo, in tudi tisti, ki me ne, me hvalijo ravno zaradi moje direktnosti. Če pa sem že koga užalila, se mu pa iskreno opravičujem.

V šovu si začutila, da te osrečuje priprava sladic. Ali si že zakorala po tej poti, oziroma kakšne načrte imaš v zvezi s tem?

Nekaj se kuha, kaj več pa ne bom govorila. (smeh) So pa v igri sladice.