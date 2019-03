Zdravje si je povrnila z modrostjo naših prednikov

Kuhaš z zdravimi sestavinami, izključno vegansko hrano, in sicer zaradi bolezni. Nam lahko zaupaš kaj več o tem, zagotovo manj lepem poglavju svojega življenja, ko si izvedela, da si bolna, in kako si potem prišla do ugotovitve, kaj moraš spremeniti?

Že 18 let kuham z zdravimi veganskimi sestavinami. Pred 18-imi leti je prišlo do poškodbe hernije diskusa, delno tudi zaradi preintenzivnega igranja tenisa. Po operaciji so mi zdravniki povedali, da se mi lahko operacije ponovijo, kar sem videla na mnogih operiranih, s katerimi sem takrat okrevala, zato sem želela, da mi povedo, kako naj živim, da se temu izognem. Pa so mi pri 33-letih razložili, da sem pač slab material in bom verjetno, prej ali slej, spet pristala na operacijski mizi. Seveda me odgovor še zdaleč ni zadovoljil, zato sem poiskala alternativo in to je takrat bilo vegansko društvo z imenom Sistem naravnega zdravja, kjer sem se res veliko naučila o delovanju človeškega telesa. Veliko poudarka je bilo na pomembnosti goriva, ki ga vase vnašamo, torej hrani. In tako sem osvojila veganski način kuhanja in prehranjevanja. Tako da sem kmalu spoznala, da mi je ta ‘nesrečna poškodba’ prinesla ogromno novega in koristnega v življenje.

Globok pomen nosijo tvoje besede, da kuhaš s sestavinami, ki nimajo mame. Tvoje odločitve torej izvirajo tudi iz velike ljubezni do živali?

Odkar se zavedam, da smo del narave, torej smo vsi nekako povezani, gledam tudi na živali s sočutjem. Verjamem, da bi veganstvo lahko ‘rešilo’ svet, vendar spoštujem vsako posameznikovo odločitev glede prehranjevanja. Vsekakor sem pa zelo proti industrijski živinoreji, ker taka vzreja je res kruta, in me spominja na krvavo vojno. Verjamem, da se ljudje še niso vprašali, ali jim tako vzrejen ‘zrezek’ res nudi neko kvalitetno beljakovino oz. energijo, ko ga pojedo, ali pa so le pojedli 150 g nasilja, žalosti, krvoločnosti, agresije, ki jo je žival doživljala v dobi vzreje? Drage Slovenke in Slovence bi samo prijazno pozvala, da morda raje stopijo k slovenskemu živinorejcu, kmetu in od njega kupijo malo dražje, ampak vsekakor kvalitetnejše meso, če so mnenja, da ga rabijo. Kajti s prosto rejo se bogati kultura zemlje. Nenazadnje bi s tem podprli slovensko gospodarstvo. In zakaj si ne bi pomagali? Lokalno, regionalno, sezonsko, to je idealna hrana za naše telo.