Zdravniki so napovedali, da ne bo preživela, nato se je zgodil čudež

Ko je bila stara komaj sedem mesecev, se je začela prava bitka za njeno življenje. Takrat je zbolela za bakterijskim meningitisom in zdravniki so napovedali, da ne bo preživela. Sandra: "Za starša je bil velik šok, ker najprej niti niso vedeli, kaj je narobe. Mama mi je povedala, da sem neutolažljivo jokala, z visoko vročino in niti zdravniki niso točno vedeli, zakaj. Dobila sem sepso in zatem meningitis. Kar nekaj časa sem bila v komi, starša sta bila obupana, mama mi je povedala, da je vsak dan molila za čudež. Ker so jima zdravniki rekli, da ne bom preživela. Da ni nobene možnosti za to. Potem so jima povedali, da je v bistvu boljše, da se sprijaznita in sprejmeta. Ker če bi preživela, bi bila rastlinica, ki ne bi niti shodila, niti spregovorila. In potem sem naenkrat ozdravela. Zdravnik, ki me je zdravil, je rekel mojima staršema, da se je zgodil čudež, ki si ga ne more razložiti. Edina posledica, ki jo imam, je preobčutljivost na svetlobo in majhna brazgotina na glavi od punktiranja možganov."