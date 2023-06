Nik se je želel dokazati, a mu je nesrečen splet okoliščin to preprečil

Po koncu snemanju sem bil zares ekstatičen. Prevzelo me je zares veliko veselje, v hiši je vladala zares dobra volja. Tukaj gre zahvala predvsem mojim sotekmovalcem, ki so moj dosežek zares dobro sprejeli, veselili so se zame in z mano, kar je še dodalo k doživetju. Ustvarili so mi okolje, v katerem sem se lahko zelo nesebično veselil svojega uspeha, kar mi je takrat in mi tudi še vedno zelo veliko pomeni. Pred samim polfinalom se ni dogajalo nič posebnega, po hiši se je pospravljalo, pripravljali smo se na konec naše izkušnje, pakirali smo hrano za domov. Meni osebno, pa je na večer pred polfinalom zagodel želodec. Ne vem, ali je bilo kaj, kar sem pojedel, ali pa neka mini viroza. Noč sem preživel na stranišču. V kombinaciji z izmučenostjo celotnega tekmovanja in pa tudi pritiskom naslednjega dne, me je vse skupaj povozilo, tako psihično kot fizično. Energije enostavno nisem imel več nič.

Predzadnji teden tekmovanja se je zate končal zelo uspešno, postal si namreč prvi polfinalist sezone. Tvoje veselje je bilo nalezljivo, uvrstitev v polfinale pa zaslužena, saj si se resnično dokazal. Kaj pa se je dogajalo v tebi in okoli tebe po snemanju in pred samim polfinalom?

Nik o Anji Fir: "Po mojih ocenah in popolnoma subjektivnem laičnem mnenju je Anja precej bolj tradicionalistična, ali pa morda 'klasična' v smislu osnov klasične francoske kuhinje, iz katerih izhaja. Menim, da jo zelo dobro opisuje mantra: "Če deluje, ne spreminjaj." Zala na drugi strani, pa izhaja iz domačega okolja in pa bolj iz mišljenja "pa kaj potem, če je že 50 let isto, bom jaz to mal' po svoje". Obe pa sta zares izjemni kuharici z ogromno širino in znanja."

Ali je sama uvrstitev v polfinale tudi dosežek, na katerega si najbolj ponosen?

Zanimivo je, da me tekom oddaje nikoli niste slišali, da sem nase ponosen. Zakaj? V moji glavi je ponos nekaj, česar so lahko deležni ostali iz moje strani. Če rečem, da sem ponosen nase, to enačim s tem, da sam sebi všečkam objavo na socialnih omrežjih. Biti ponosen sam nase ni nič vredno, to, da so drugi ponosni nate, to po mojem mnenju šteje. Je pa uvrstitev v polfinale zagotovo eden mojih največjih dosežkov v življenju, verjetno največji. Zelo sem zadovoljen s tem, kako sem se odrezal in kako daleč sem prišel. Mislim, da si ne morem očitati ničesar.

V polfinalu si si za nasprotnico izbral Anjo Fir. Z Zalo Pungeršič sta taktično izbirali med mesnico in ribarnico, Anja je izbrala ribe, ker naj bi bilo to tvoje šibkejše področje. Kako bi komentiral njuno oz. Anjino potezo?

Anja in Zala sta dobili to priložnost in mislim, da bi bil zelo razočaran nad njima, če je ne bi izkoristili. V polfinalu takega tekmovanja kot je MasterChef se ti ne sme zgoditi, da te dobijo na šibkejši točki. Zmagovalec je lahko le nekdo, ki obvlada vse. Menim pa tudi, da sta imeli Anja in Zala tudi malo sreče, saj se mi zdi, da sta bolj kot na najine slabosti igrali na svoje močnejše kvalitete, slučajno pa se je vse skupaj poklopilo tako, da so bile njune vrline najine slabše točke. No, moje zagotovo, za Žigo zgolj špekuliram.

Anja je uspešneje zaključila merjenje vajinih 'kulinaričnih moči'. Kako si se počutil, ko si se moral posloviti od pokala?

Pokala zares nisem imel nikoli v mislih, ni bil v središču moje motivacije. Počutil sem se razočaranega zgolj zaradi načina, kako se je vse skupaj odvilo. Zares veliko željo sem imel, da tudi če, oziroma, ko izpadem, da to naredim z dobrimi krožniki in super jedmi, kar pa mi na koncu ni uspelo. To me je precej potrlo in kar nekaj časa sem se moral prepričevati, da si ne smem očitati ničesar. Bil pa sem tudi izjemno vesel, tako za Anjo kot Zalo, obema sem v tistem trenutku zelo privoščil njun uspeh.