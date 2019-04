Seveda je velik kompliment. Seže do srca. Res sem se pripravila, preden sem prišla v oddajo, kuhala sem vse živo, kar mi je padlo na pamet. Prišla pa sem prav zaradi tega, da me ocenijo strokovnjaki.

Ob tvojem slovesu ti je Bine Volčič namenil velike komplimente, da si lahko resnično ponosna nase in da si pustila velik pečat v kuhinji MasterChef Slovenija. Takšne besede smo slišali prvič letos ob izločitvi in sodnikom je bilo malce žal, da si izpadla prav ti. Ali to dojemaš kot dodaten kompliment?

Meni osebno je bila najbližje Mateja. Zelo hudo mi je, da jo gledalci dojemajo negativno, ker ona je v nas dajala ogromno energije, vedno nasmejana, res pozitivna oseba. Moram reči, da kuha odlično, in tudi Bojan je z veliko žlico zajemal njen tofu. Vendar je igra igra in trema pri nekaterih res naredi 'štalo'. Z Anžetom sva se ujela že prvi dan, skupaj kuhala, ustvarjala nore kombinacije jedi. Sandra je moj srček, čista, prijazna in dobra oseba …

Med tekmovalci so se spletle takšne in drugačne vezi. S kom pa si se najbolj ujela in povezala?

Nisem pretirano razmišljala o tej jedi, niti je nisem tako čustveno dojemala kot drugi, kar smo videli v šovu. Verjamem, da lahko z vsako vsakdanjo sestavino narediš harmonijo okusa, s pravimi tehnikami pa tudi spektakel za oči. Sama vsak dan raziskujem in podiram meje razumljivega in mogočega v kuhinji. V tem uživam. Rada predstavim drugim, da iz čisto preprostih, poceni sestavin lahko narediš glamur.

Ponosna sem nase. Premalokrat se znamo sami pohvaliti, no, nekateri pa prevečkrat (smeh). Sem mama in poslovna ženska, naše vrste žensk nismo vedno deležne potrditev, ki bi jih rade slišale, si ne priznamo svojih dosežkov v taki ali drugačni vlogi. Ponosna sem, da sem se izkazala kot pravi vodja, da znam v kritični situaciji prevzeti pobudo in rešiti težavo, da se ljudje obračajo name po nasvet, ali pa zgolj potrditev, da je vse, kar delajo, prav. Res je, da imam ogromno podporo svojega moža, on verjame vame, sedaj pa vase verjamem tudi sama.

Ne, ni me. V oddajo sem šla po nekaj … Po naziv, po nove izkušnje, nekaj samo zase. Iz oddaje sem prišla z nečim drugim, bolj pomembnim. To je spoznanje, da že imam vse, kar sem želela, in to me čaka doma. Zato nisem bila žalostna.

Kako so tvojo pot v šovu MasterChef Slovenija in dosežke spremljali in komentirali tvoji najdražji?

Domači me poznajo, točno vedo, kakšna oseba sem. Seveda so navijali zame in bili žalostni, če se je balkon izmuznil. Vendar pa so mi šele ob prihodu domov priznali, da ne bi zdržali niti dneva več brez mene. Očitno sem jih res scrkljala (smeh). Za njih sem bila zmagovalka, še preden sem šla v šov. Res pa je, da sedaj še toliko bolj cenijo moje kosilo, ker so bili kar nekaj časa brez (smeh).

Ali so ob tvojem prihodu domov tekle solze sreče ali solze žalosti?

Samo sreče! Najprej me je mož vprašal, če sem razočana, ker mu je hudo, če trpim. Ko sem mu povedala, da ne bi mogla biti bolj srečna, si je oddahnil in priznal, da je samo upal, da dan moje vrnitve pride čim prej.

So izkušnje, ki si jih pridobila v šovu, vplivale na tvoje kuhanje doma?

Seveda so. Že prej sem res vedno porabila vse, kar sem imela doma. Moje načelo je, da se hrane ne meče stran. In kot radi rečejo doma, sem mojster ostankov. Iz njih vsak dan skuham kaj drugega, pa se vse lepo poje. V šovu sem se še dodatno naučila, kako pripraviti jušno osnovo brez vegete in dodatkov kock, samo iz tega kar je v hladilniku. Zelo sem vesela, da sem se naučila skuhati pravo rižoto, kot jo je pokazal Luka Jezeršek, vendar jo doma kuham, kot sem v oddaji, da je lepo skuhana čez in čez, da so v zobeh le plombe in nič riža (smeh). Nam tako bolj odgovarja. Drugače pa so moje znanje o kuhanju in izkušnje že tako bogati, da sem potrebovala le potrditev, naj se ne ustavim, samo tako naprej.

Kakšni so tvoji načrti za prihodnost? Ali boš manj med računi in več med lonci?

Joj, jaz sem povsod … Kot v oddaji (smeh). Računi so in bodo, lonci vedno in do konca svojih dni (smeh), sem se pa kar intenzivno posvetila svoje pekarnici ‘Lučkina pekarna piškotek’, tako da sem se vrgla v sladice. Delamo butične piškote in že razvijamo okusne sladice brez sladkorja za otroke. Tako kot sem želela v oddaji predstaviti zdravo hrano, bom na tem gradila tudi zunaj. Zdravje je prvo.