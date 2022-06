Žena Luke Jezerška: Vedela sem, da bo presenečen, niti sanjalo se mu ni

V studiu MasterChefa Slovenije so producenti in Bine Volčič ter Karim Merdjadi presenečenje pripravili tretjemu sodniku - Luki Jezeršku . Vsi trije so bili zelo svečano oblečeni, saj so tekmovalci pripravljali meni za romantično večerjo. Nihče ni vedel, kdo bo par, ki bo hrano poskusil in ocenjeval, dokler nista Karim in Bine prevzela napoved in v studio je vkorakala Aleksandra , žena Luke Jezerška. V kratkem pogovoru nam je povedala, kakšen je Luka v resnici, ali je tako strog kot se zdi v šovu ter kdo od njiju več kuha.

Najbolj naju je navdušil Luka, ki je pripravil ostrige, ki jih oba z možem obožujeva. Všeč so mi bile različne variacije te jedi, saj je uspel povezati okuse, ki jih doslej v tej kombinaciji še nisem okušala. Obenem me je navdušilo, kako je uspel jed, ki je že brez dodatkov prava 'kraljica', še povzdigniti in jo razodeti v novih, še bolj prefinjenih preoblekah.

Vedela sem, da bo presenečen, saj se mu ni niti sanjalo. Resnično nisem nikomur povedala o tem, še mojemu očetu, ki je prišel paziti otroke tisti dan, sem rekla, da imam službene obveznosti. Tudi po snemanju sva to z Luko zadržala zase (no, saj tako tudi mora biti) in res nisva nikomur povedala, tako da mi je še ena najbližjih prijateljic danes malo za šalo očitala, da še ona ni tega vedela. Pa sicer res ve vse. (smeh)

Vse je odvisno od časovne komponente in najinih malih šefov, ki nama narekujejo dnevni tempo. Romantična večerja je zame tudi večerja v pet, skupaj z otroci, všeč mi je, da je v naši družini obed tisti trenutek, ki povezuje. Navdušena sem, ko vidim otroke, ki radi okušajo novosti in se ne bojijo posebnosti. Vzgajava jih, da vsaj poskusijo. Če imamo torej romantično večerjo v pet, si jo običajno priredimo doma, z možem pa si ob tem privoščiva kozarec dobrega vina. Če imava opcijo, da greva v restavracijo doma v Sloveniji, greva velikokrat z najinimi prijatelji, ki so ljubitelji dobrega in z nama delijo ljubezen do kulinarike, romantične večerje v dvoje pa so bolj rezervirane za trenutke, ko sva na potovanjih.

Katera jed, ki jo Luka pripravi, je vaša najljubša?

Težko bi se opredelila, morda bi izpostavila rižote na 1001 način, ki jih res vrhunsko pripravlja. Je pa res, da mene najbolj navduši najin zero waste koncept, ko je prazen hladilnik glavna inspiracija. Stremiva k temu, da hrano kupujeva smotrno, staviva na kvaliteto in ne na kvantiteto, prazen hladilnik nama je bolj všeč kot poln, ker imava občutek, da ne zavrževa preveč in sva bolj okolju prijazna. Poskušava kombinirati sestavine, ki so v hladilniku in iz njih pripraviti dobre jedi. V tem je Luka res dober in prav zabavam se, ko me kdaj sprašujejo, če pri nas res same fine stvari jemo. Ja, fine so že, nikakor pa sestavine niso pregrešno drage. Vrhunske postanejo s primernim postopkom, pristopom. To je ta čarovnija, ki se zgodi, ko za kuhalnico poprime moj mož. Luka uspe iz zelo osnovnih sestavin pričarati izjemne okuse in s tem me vedno znova navduši.

Ali doma kuhate več vi ali Luka?

Velikokrat mi rečejo "Blagor tebi, ti sploh ni treba kuhat." To ne drži povsem, ker je mož kar precej odsoten in pač moramo nekaj jesti tudi, ko ga ni. Priznati moram, da vztrajno, ampak počasi, v meni raste ljubezen do štedilnika, za letošnji božič so mi dali celo izziv, da bom pripravila božično kosilo sama (brez Lukove pomoči). Luka je odličen mentor, čeprav ne maram, da je zraven, ko kuham, me je pa naučil par osnovnih stvari, ki se jih držim in je potem resnično vse lažje. Npr. kako pomembna je predpriprava in podobno.

Kakšen sodnik se vam zdi Luka v Masterchefu? Je takšen, kot ga poznate ali bolj strog?

Velikokrat mi rečejo, če je Luka tudi doma tako strog kot v MasterChefu pa v šali večkrat odgovorim, da ja in da moram jaz to doma prenašati ves čas. (smeh) Pa to ne drži čisto zares. Jaz ga sploh ne jemljem kot resnega/strogega človeka in mi je kdaj zelo smešno, ker ga drugi gledajo tako. Verjeli ali ne, jaz znam bolj zaropotat in če morda kdaj izpade neizprosen, je to verjetno (tudi) posledica tega, da ima doma dobro učiteljico ...