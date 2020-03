Ženo mu je speljal prijatelj: Nisem več vedel, komu sploh lahko še zaupam

Res je, to je bil dogodek, ki mi je povzročil največjo žalost v življenju do sedaj. Najbolj me je zaznamoval način, kako se je vse skupaj zgodilo, saj je žena imela ljubimca že kar precej dolgo, potem pa je zahtevala ločitev, hišo, otroka, vse pod pretvezo, da je to nekako moja krivda. Bilo je tudi zelo kruto, sam postopek ločevanja, stalne obtožbe in nagajanja, lažne prijave in vse skupaj brez posledic za njo, kljub temu, da se je izkazalo, da niso resnične. Ločitve so zelo travmatične tudi za moške, a o tem nihče ne govori. In ravno zaradi tega je nastal vlog ‘Dans Fotr Kuha’, da bi ločenim očetom pomagal preko kuhanja se znova ali bolje povezati z otroki, ki so jim naenkrat odtujeni in ki jih po možnosti še hujskajo proti njim, češ da je ata pijanec itd.

Najprej poroka, potem pa rojstvo mojih dveh sinov Adama in Sama, kasneje hiša in na koncu moje novo življenje v novem stanovanju. Rad sem vesel in vedno se trudim videti pozitivno plat, poleg tega sem vse solze že porabil v mesecih po ločitvi.

Ženo ti je speljal prijatelj, zaradi česar je bilo razočaranje verjetno še večje?

Obupno! Ni slabšega! Ko mi je nekdo namignil, kaj se dogaja, sem poizkušal od njiju izvedeti, koliko je v tem resnice. Oba sta mi zatrjevala, da to ni res, kar sem verjel, ampak se je dokaj hitro izkazalo, da je to bila debela laž v oči. Ta ‘prijatelj’ mi je celo veliko pomagal pri gradnji hiše, ki je sedaj njegova last in jo oddaja turistom pod ironičnim imenom, verjetno z namenom, da me še bolj prizadene. Bilo je precej naporno, saj sem na nek način izgubil zaupanje v vse prijatelje, nisem več vedel, komu sploh lahko še zaupam in kdo vse laže.

Kaj vse se je še spremenilo zate po ločitvi? Se je življenje obrnilo na glavo?

Kar precej, ja. Potreboval sem celi dve leti, da so se stvari dokaj normalizirale. Izgubil sem hišo in otroke, zraven še vse premoženje, tudi zaradi čudnih postopkov ločitve. Ženskam na primer vedno svetujejo, naj vzamejo ‘pro-bono’ odvetnico, ker je postopek ločitve vedno sojen v prid tožeče stranke, kar pomeni, da sem moral potem jaz plačati oba odvetnika, kar je bilo okoli 4000 evrov. Sam sem bil proti ločitvi in da pred tem poizkusiva vsaj zakonsko svetovanje, vendar to ne igra nobene vloge v postopku, saj kot moški nimaš nobene pravice do kakšnega mnenja ali česarkoli. Sedaj mi je uspelo kupiti novo stanovanje in v njem je prijeten, velik prostor tudi za oba otroka. Vsaka ločitev je po svoje precej žalostna. Ženske s pomočjo otrok potem izsilijo marsikaj iz bivšega moža, saj v primeru nestrinjanja poskrbijo, da očetje otrok ne vidijo … Potem pa so tu socialne službe, kjer so vedno samo ženske, ki moških nikoli ne poslušajo in jim ničesar ne verjamejo, avtomatsko si ‘bad guy’ (slab moški). Moja otroka si želita biti več pri meni ali celo kar za stalno ostati pri meni, česar pa potem ne meni ne otrokom ne verjame nobena socialna služba.