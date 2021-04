Niz sodniških pohval za moške, toda zmagovalke bitke med spoloma so ženske

Tekmovalke so z jedmi za ‘baby shower’ zabavo bolj navdušile tri prijateljice bodoče mamice Dore. Kljub temu, da so moški s svojimi kreacijami poželi niz sodniških pohval, se bodo jutri borili za nadaljnji obstanek v tekmovanju.

Baloni, medvedek in voziček so napovedovali tematiko drugega izziva skupin v letošnjem MasterChefu Slovenija. Predvsem moški del tekmovalcev, denimo Anže in Adam, nista bila pretirano navdušena nad tem, da bodo morali kuhati za zabavo za bodoče mamice, oziroma 'baby shower'. Ljubislav je tekmovalce in sodnike nasmejal z odgovorom na vprašanje, ali je že slišal za tovrstno zabavo: “Sem mislil, da se to otrok tušira.” Vsi moški so pristali v modri skupini, tekmovalke v roza, zato je Adama skrbelo, da jim morda trda prede.

icon-expand Anže se je ustrašil vozička FOTO: POP TV

Za vodjo modrih se je javil Bruno, ki je predvideval, da bodo pripravljali predvsem sladke jedi. Tekmovalke pa so po hitrem postopku za vodjo določile Kimi, ki je izziv sprejela. Poleg priprave slanih in sladkih jedi sta morali skupini čim lepše okrasiti mizo. Tekmovalci so še izvedeli, da je zabava namenjena noseči Dori. Njeni prijateljici Katja in Tina sta jim namignili, kaj ima rada in kako jo bodo lahko najbolj razveselili. Izvedeli so tudi, da pričakuje punčko. Na voljo za pripravo vseh jedi in okrasitev so imeli 90 minut.

icon-expand Katja in Tina sta tekmovalcem dali koristne namige FOTO: POP TV

Katji se je zdelo, da so tekmovalci povsem prestrašeni, Kimi pa je prekipevala od idej. Natalija je bila pozitivno presenečena nad njenim vodenjem: “Suverena, odgovorna, 100-odstotna, direktna.” Tudi Maša je pohvalila njen način vodenja, zaradi katerega je delo potekalo zelo tekoče. Patriciji je bil všeč 'vojaški režim', edino Katja ni bila najbolj navdušena: “Meni, da nekdo za vratom stoji ... Se ne počutim ravno najbolje, ampak postanem malo besna.”

icon-expand Tekmovalke so bile navdušene nad Kimijinm vodenjem, izjema je bila Katja FOTO: POP TV

Bruno se je odločil, da bo na sodnike naredil vtis z makroni, kar je takoj pritegnilo pozornost Karima Merdjadija. Sodnik je pohvalil ideje modre skupine, a jih je opozooril, da so si zadali težko nalogo. Kmalu zatem je Bruno res imel težave s preveč tekočim testom za makrone. Bruno: “Takoj sem vedel, da to ni tako kot mora biti.” Sodniki so bili mnenja, da bi moral vodja modre skupine bolj izkoristiti Dušana, ki doma pogosto pripravlja sladice.

icon-expand Bruno je navdušil Karima, a do realizacije vseh idej je bila še dolga pot FOTO: POP TV

Kimijina skupina je imela 10 minut pred koncem pripravljenih sedem jedi, Brunova le štiri. Vodja modre skupine je nato ves nesrečen ugotovil, da makronov sploh ne bo mogel postaviti pred Karima, zato ga je zgrabila panika. Adam ga je začel miriti, češ naj se ne obremenjuje z neuspehom in naj se bori naprej. Tekmovalci so lovili zadnje sekunde, da so jedi znosili na mizo. Bruno je ugotavljal, da si kot vodja ne bi smel zadati najtežje jedi za pripravo, Anže pa je ocenil, da bi se sam v vlogi vodje odrezal še slabše.

icon-expand Bruno se je opravičeval sotekmovalcem FOTO: POP TV

Bine Volčič je ob pogledu na mizo modrih komentiral: “To pa boli.” Katja je dodala: “Ničesar ne bi probala.” Fantje so si zato s težkim srcem šli ogledat mizo nasprotne skupine. Tam so lahko samo zaploskali dekletom. Bruno je bil iskren: “Vsa čast. To je še boljše, kakor sem si predstavljal.” Sodniki so pohvalili mizo in slane zalogaje, toda kolački so bili preveč suhi, medtem ko je bila torta, ki jo je pripravila Kimi, izredno okusna.

icon-expand Tekmovalke so se zabavale ob pogledu na mizo modre skupine FOTO: POP TV

Jedi modrih se sodniki niso lotili z velikim veseljem, zato so bili toliko bolj presenečeni nad bistro paradižnikovo juho. Tudi korenčkov mafin jih je pozitivno presenetil in njihovo navdušenje se je samo še stopnjevalo. Dušan je pripravil sočne kolačke, in celo na videz povsem ponesrečeni cake popsi so bili vrhunski. Tekmovalke so ob vseh pohvalah sodnikov postale zaskrbljene.

icon-expand Najbolj simpatičen moment med poizkušanjem jedi modre skupine FOTO: POP TV

A zmagovalno skupino so določile tri gostje, Katja Tina in Maja. Tekmovalke so bile presenečene, ker so prijateljice bodoče mamice Dore pričakovale lepše okrašeno mizo. Bolj všeč jim je bila dekoracija na mizi tekmovalcev, a jih njihove jedi niso navdušile tako kot so navdušile sodnike. Zato so na koncu slavila dekleta, vsi moški pa se bodo morali boriti za nadaljnji obstanek v tekmovanju.

icon-expand Veselje tekmovalk FOTO: POP TV

