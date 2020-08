Žiga Deršek predstavlja nov videospot: Čisto vsak je 'svoje barke krmar'

Žiga Deršek je mladi ustvarjalec, ki se v življenju ne boji sprejeti nobenega izziva. Napeto kuhanje v največji slovenski kuhinji je to zagotovo bil: "Sicer moram priznati, da sem se malo upiral povabilu, vendar sem si rekel, da zdaj ali nikoli. Zanimalo me je zakulisje, potek dogajanja, v prvi vrsti pa se navdušujem nad vsem novim kuharskim znanjem, ki sem ga pridobil." V njegovem življenju se kulinarika in glasba lepo prepletata. Sam v šali razloži: "Če si na smrt lačen, težko razmišljaš o ljubezni. Po mojem mnenju enako velja tudi za glasbeno ustvarjanje. Je pa res, da v ljubezni nisem lačen, medtem ko se zavedam, da bom v glasbi moral še marsikaj 'požreti'."

Dušo hrani z glasbenim ustvarjanjem in trenutno predstavlja že kar peto lastno pesem zapored. Skladba Svoje barke krmar je glasbeni projekt z življenjsko tematiko, s katero se lahko poistoveti vsak posameznik. Sam pravi, da vsakomur privošči, da bi v življenju živel tako, da bi bil srečen. "Pridejo trenutki, ko nam ne gre najbolje. Vsi imamo takšne trenutke in vsi se z njimi spopadamo drugače. 'Svoje barke krmar 'je zato skladba optimizma in moči. Upam, da v teh negotovih časih seže v srca še več ljudi."Dodaja še, da mu je blizu misel: "Česar ne daš, je za zmeraj izgubljeno."To so besede Elze Budau, ki so se mu nekoč ob pogovoru sredi Ljubljane vtisnile nekam v srce. Žiga pravi, da nimajo toliko povezave z njegovo novo skladbo, kot so povezane z nastankom vsake njegove nove pesmi: "Ko v sebi začutim ustvarjalni nemir, želim izkušnjo deliti v celoti in vesel sem, da jo lahko."