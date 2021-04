Žiga je med snemanjem izgubil očeta, a se bori naprej

Žiga Gabrovec se je ta teden uvrstil med deset najboljših kuharjev v novi sezoni šova MasterChef Slovenija . To mu je uspelo z izvrstnim surf'n'turf burgerjem, za katerega je dobil zelo lepe pohvale sodnikov. Bine Volčič je denimo povedal, da takšnega burgerja ni jedel še nikoli v življenju. Žiga je bil ob tem izredno ganjen. Kot je povedal, je tekmovanje težka preizkušnja zanj, konkurenca pa je velika, saj so vsi tekmovalci zelo dobri kuharji.

Gledalcem je tudi zaupal, da je med snemanjem izgubil očeta, in ob tako žalostnem dogodku se je nepredstavljivo težko osredotočiti na kuhanje. Žiga: “Da se, ampak moraš biti res močen ... Nihče si ne more predstavljati, da je lahko tako hudo. Ampak ati bi hotel, da nosim glavo pokonci in grem naprej.” Dodatno spodbudo mu dajejo tudi pohvale sodnikov, zaradi katerih se bo naslednjič potrudil še bolj in pripravil še boljšo jed.