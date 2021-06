Žiga odpira restavracijo Žigola, postal je tudi ambasador gastronomije

Žiga Gabrovec se je prebil vse do finala MasterChefa Slovenija, ko je moral priznati premoč Brunu Šulmanu. Bogatejši za nova znanja in poznanstva nadaljuje svojo kulinarično pot. Odpira lastno restavracijo, v kateri bo goste razvajal s kvalitetnimi lokalnimi sestavinami, kot ambasador gastronomije pa bo svoj domači kraj s ponosom predstavljal širši Sloveniji in turistom.

Kot so povedali sodniki, si v tekmovanju pokazal izjemen napredek. Po polfinalnem obračunu si celo prvi prišel na balkon. Kako si sam doživljal to rast v tekmovanju in kako ti je sploh uspevalo tako hitro napredovati? Že na začetku, ko sem prišel in videl, do kod seže znanje ostalih tekmovalcev, me je postalo strah in sem si želel samo tega, da ne bi izpadel prvi. (smeh) Ko sem prišel med najboljših deset, pa so bili v igri še vedno tekmovalci, za katere se mi je zdelo, da sem napredoval bolj od njih, se mi je začelo dozdevati, da imam možnosti, da pridem daleč.

icon-expand Mirni Bruno in divji Žiga v kulinaričnem ... filmu. FOTO: POP TV

V finalu si se pomeril z Brunom, ki ne bi prišel tako daleč, če ga ne bi v eni od preteklih oddaj rešil pred izločitvijo. A tudi on ti je kasneje večkrat pomagal z nasveti. Bi lahko rekel, da te je tudi on kdaj rešil pred neuspehom? Mislim, da sva z Brunom skupaj gradila svoje znanje, da sva s tem pomagala drug drugemu biti najboljša in da sva pokazala, da znata miren in divji človek sodelovati, zato mislim, da je to en ‘velik kulinarični pornič’. V finalu sta med pripravo predjedi, ki sta bili odlični, še veselo prepevala in se šalila, potem pa ni bilo več časa za to. Zdelo se je, da si bil po Brunovem uspehu, ko je za glavno jed dobil vseh 30 točk, malce poklapan, pred teboj pa je bila še zahtevna sladica. Ali si se takrat že potihoma poslavljal od pokala ali je bilo daleč od tega? Že pred finalom sem vedel, da imam zelo malo možnosti, da premagam Bruna, ker je, iskreno, Bruno veliko več vložil v samo razmišljanje, kako kulinarika funkcionira in kako pripraviti krožnik, ki je vreden Michelinove zvezdice.

icon-expand Žiga med pripravo predjedi, s katero si je prislužil kar 28 točk. FOTO: POP TV

Boril si se do konca, toda zmagal je Bruno. Povedal si, da si bil izjemno ponosen nanj. Kako pa je bilo s teboj? Ali te je kasneje dohitelo razočaranje, ker si bil tako blizu pokala in denarne nagrade, a sta se ti izmuznila iz rok? Moja zmaga je bila moja pot v MasterChefu, ker sem se toliko stvari naučil o ljudeh, kulinariki in psihologiji ter spoznal toliko novih prijateljev – to mi je dalo veliko več kot kakršna koli denarna nagrada. Jaz sem zmagovalec. Dejstvo je, da imaš izjemen občutek za kuhanje. Kako nameravaš to izkoristiti? Ali boš tudi sam tako kot Bruno zajadral v kakšno kulinarično šolo? Odpiram svojo restavracijo v domačem kraju, kjer hočem razvajati ljudi, ki me čutijo, obenem pa jih začeti izobraževati o tem, kaj sta prava kulinarika in eko kmetijstvo, kaj je lokalno in domače. To bo tudi samo bistvo moje restavracije: ekološko in trajnostno pridelani sezonski hrana in pijača. Ljudem hočem pokazati, da je bolje kupiti od kmeta v škrniclju kot v trgovini v plastični vrečki. (smeh) Postal sem tudi ambasador gastronomije za občine Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče in Oplotnica, in na to sem izjemno ponosen. Res sem neverjetno počaščen in ponosen, da bom lahko svoj domači kraj predstavljal širši Sloveniji in turistom. Verjamem, da nam bo uspelo soustvariti čudovito zgodbo ter povečati zavedanje in prepoznavnost naše čudovite občine.

icon-expand Žiga: "Ljudje, pripravite se na nekaj posebnega." FOTO: POP TV

Kakšne želje v zvezi s tvojo kulinarično prihodnostjo pa so se še prebudile v tebi med tekmovanjem ali po njem? Ljudje, pripravite se na nekaj posebnega. Ni bistvo samo v tem, kaj jemo in kje jemo, bistvo je priti do samega kmeta in z njim doreči, kaj je dobro za živali, kajti če živali živijo dobro življenje, bomo to tudi mi okušali na krožniku. Nikoli ne bom prodajal komercialno pridelane hrane, meso bo izključno z ekoloških kmetij, saj hočem poudariti, da mesa ne moremo uživati vsak dan. Zato moramo takrat, ko ga uživamo, paziti, da je kvalitetno, saj bomo samo na tak način začeli ceniti naš planet in ekosistem. Zato bo tudi količina hrane v moji restavraciji omejena.

icon-expand Žiga in trije sodniki FOTO: POP TV

Kako so tvojo pot v MasterChefu Slovenija in njen zaključek doživljali in komentirali tvoji najdražji? Vse svoje življenje, kar koli sem naredil, vse, kar sem z rokami postavil, sem z ‘ritjo’ podrl in nisem ravno navajen, da so moji najbližji tako ponosni name. To je prva stvar v življenju, pod katero se lahko podpišem z največjim veseljem in ponosom. Tudi naslednjih projektov se ne bom lotil, če se ne bom pod njimi s ponosom podpisal. Odločil sem se tudi, da bom od zdaj naprej delal izključno stvari, ki me bodo veselile, in pomagal ljudem, da bodo prišli do spoznanja, kako je treba živeti z dušo in telesom. Sodniki so povedali tudi, da boš gledalcem zagotovo ostal v spominu. Kakšnih odzivov pa si deležen, odkar si znan obraz MasterChefa Slovenija? Moram se predvsem zahvaliti vsem babicam, mamicam, pa tudi vsej mladini za vso podporo, ker mislim, da so mi ti ljudje dali največ upanja, da sem zmožen in sposoben nečesa več.

icon-expand Slovo od Bineta Volčiča. FOTO: POP TV

Kako je tekmovanje vplivalo nate in kakšne spremembe opažaš, oziroma do kakšnih spoznanj o sebi si prišel? MasterChef je bila najboljša izkušnja v mojem življenju, bila je vse, kar sem potreboval v življenju, da sem lahko samemu sebi dokazal, da zmorem nekaj več. To je bila tako zahtevna izkušnja, da se je ne bi lotil nikoli več, saj je za živce precej naporna. Ampak jaz sem tak človek, da me moraš brcniti v ‘rit’, da se malo v roke vzamem, potem pa gremo, 'gasa'. (smeh) Na Facebooku si objavil video, nastal ob obiska Bruna, Ljubislava in Adama. Mimogrede, tudi takrat so tekle solze. Bi lahko rekel, da je tvoja največja nagrada prav prijateljstvo? Moja največja nagrada sta bila znanje, ki sem ga pridobil in moja osebna rast. Nikoli nisem imel možnosti iti na fakulteto, zato je bil MasterChef mogoče moja fakulteta življenja.

Ustvarjalci šova že zbirajo prijave za novo sezono. Kaj bi svetoval vsem, ki se želijo podati na to zagotovo nepozabno kuharsko dogodivščino? Naj pogledajo vse oddaje MasterChef za nazaj, ker jaz jih nisem in me je to mogoče stalo zmage. Naj ne jemljejo zadeve preveč zlahka, kajti čeprav skačem s padalom in sem skoraj vsak dan v smrtni nevarnosti, me je bilo bolj strah kuhati v MasterChefu kot skočiti s padalom. Poglejte vse oddaje Chef’s Table, vse Ramsayjeve videe, preberite vse babičine recepte. Aja, pa ne sme ostati samo pri branju in gledanju, znanje uporabite tudi v praksi. Lahko tudi mene pokličete, če ne boste vedeli, kaj narediti. (smeh) Vse oddaje sedme sezone MasterChefa Slovenija si lahko še vedno ogledate na VOYO. Ustvarjalci MasterChefa Slovenija pa že zbirajo prijave za osmo sezono šova in vabijo v najslavnejšo televizijsko kuhinjo. Dobrodošli so prav vsi ljubiteljski kuharji.