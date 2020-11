Žiga po neverjetni izkušnji novim ciljem naproti: Oddahnil sem si

Bitka za veliki finale letošnjega MasterChefa Slovenija je bila polna presenečenj. Prvič ste tekmovalci kuhali v parih, ko sta se s Kajo Jurač že poslovila, pa so sodniki najavili bitko za tretje mesto v finalu, kar bomo letos prav tako videli prvič. Za koliko let si se postaral tisti dan?

Ravno nasprotno. Oba sva vedela, da znava in da zmoreva, zato sva se med kuhanjem še toliko bolj priganjala in na koncu dostavila krožnik, ki je bil po mojem mnenju še boljši od Žanovega in Kajinega. Se mi je zdelo, da nista dovolj upravičila ideje krožnika, ki so jo iskali sodniki. Niti ne maram krožnikov, na katerih je preveč stvari in ne vem, kje naj začnem jesti.

S Kajo Jurač sta se med kuhanjem kregala kot dva zakonca in to ni bilo prvič. Toda na koncu sta za svojo jed dobila res lepe kritike vseh treh sodnikov. Ali si bil presenečen, da vama je uspel tako dober krožnik?

Glede na to, da je med 16 amaterskimi kuharji, ki smo prišli v oddajo MasterChef Slovenija, Žan Milosavljević tisti, ki je že nekaj let nazaj prerasel amaterskega kuharja z delom v svojem kuharskem poklicu, seveda Kaji Jurač ne zamerim reakcije. Tudi sam sem si rekel: "Beda! "

Ja, sem bil. Pa ne zaradi želje po finalu. Ko smo čakali na rezultate, se je Kaja J. počutila že z eno nogo doma. Vedela je, da je na krožnik po pomoti vlila veliko preveč olja, in s tem sem se strinjal tudi sam. Razmišljal sem še o tem, da sem pripravil zelo dobro jed in da bi bilo še bolje, če bi jo serviral na črni krožnik. Kar se je zgodilo za tem pa ... vse je za nekaj dobro, kajne!

Cilj, ki sem si ga zastavil, je bil ta, da prvi pritisnem na uro in da pripravim nekaj takšnega, kar ne zna čisto vsak, je dobro in sem že večkrat pripravljal doma.

Če pogledaš tisto vašo skupinsko fotografijo z začetka snemanja in vidiš, koliko tekmovalcev se je borilo za pokal, pa jim ni uspelo priti tako daleč, kakšni občutki te prevevajo ob tem?

To, da nisem izpadel prvi, je bil zame prvi dosežek. In ko nisem izpadel drugi, tretji ... Sem padel v ritem. V nov način trimesečnega življenja v kombinaciji z dvema službama. Moj urnik je bil načrtovan do zadnje minute, vključno s spanjem in očitno me je naprej gnal nek notranji plan. Zelo zanimivo je bilo to, da sem si na začetku tekmovanja kupil malo močnejše kapsule za odpornost. Vsak dan sem pojedel eno. Nisem računal, kdaj jih bo zmanjkalo. In tisti večer, ko sem prejel informacijo, da ne grem v finale, je ostala samo še ena.

Kakšna je bila vrnitev v objem svojih najdražjih, še posebej svoje drage Eve?

MasterChef ni bil samo moj projekt. Bil je tudi njen ... Brez njene podpore zagotovo ne bi šel v tekmovanje ... ne bi prišel tako daleč. Niti brez podpore mojih staršev. Hvala jim za to. Ko sem prišel domov, sva si z Evo predvsem konkretno oddahnila. Takega tempa res ne bi zmogel vsak.

Sta pogledala deteljice, ki ti jih je Eva dala za srečo pred začetkom snemanja, če ni bila ena morda natrgana in ni delovala?

(smeh) Brez skrbi, ni bila. Malo ji je spodrsnilo na olju od Kaje Jurač! Vedel sem že, kaj bi pripravil, če bi prišel v finale. Bil sem že tako blizu, da sem intenzivno razmišljal o tem, kako bi pred Slovenijo premagal Žana.

Kako je sodelovanje v šovu MasterChef Slovenija vplivalo nate oziroma kakšne spremembe opažaš?

Opažam porast sledilcev na Instagramu in TikToku. Največje zanimanje je za moje zasebno življenje in pa seveda tudi moje glasbeno ustvarjanje. Pričakovano je seveda tudi nekaj zavisti, nekateri ljudje se delajo, da 'kao' nič ne vedo in da tega ne gledajo. (smeh) Sicer pa ostajam takšen kot sem, toliko bogatejši za neverjetno življenjsko izkušnjo, ki jo bodo mnogi pozabili, v meni pa bo hrabrila osredotočenost na vse cilje, ki si jih bom v življenju še zastavil.