Žiga in Žan nista čutila nevoščljivosti: V izziv sva vstopila suvereno

Žiga Deršek bo četrtkovo bitko za nadaljnji obstanek v šovu prvič po skupinskem izzivu spremljal z balkona. Z Žanom Milosavljevičemsta namreč v peki potice premagala vse sotekmovalke in sodnike navdušila s pravo kraljico. Zanimalo nas je, ali se je po koncu snemanja v zakulisje prikradla zavist. Žiga: “Nisem začutil nobene nevoščljivosti. Bolj se je po snemanju govorilo o tem, kaj bi lahko drugi naredili bolje kot to, da je potica uspela ravno nama z Žanom.” Žiga dodaja: “V izziv sva že vstopila suvereno. Ob namigu prejšnjega tedna, da prihaja na obisk kraljica, sem takoj zaznal veliko možnost, da bo to ravno potica. Zato sem znanje še pred tekmovalnim delom osvežil, upal, da se mi dozdeva prav, in res se mi je.”