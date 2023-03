Žigo je prijavilo dekle, obljubiti pa ji je moral pomivalni stroj

Tekmovalec MasterChefa Slovenija Žiga Škvorc dela na področju animacije. K sodelovanju v šovu ga je prijavilo njegovo dekle Anamarija, ki je njegova asistentka v kuhinji. Zaradi povečanega obsega dela v kuhinji med pripravami na tekmovanje ji je moral obljubiti pomivalni stroj.

Tekmovalec nove sezone MasterChefa Slovenija Žiga Škvorc je diplomiran multimedijski producent, dela pa na področju 2D in 3D animacije. Žiga: "Trenutno 3D modeliram predvsem objekte in prostore za vizualizacije. Sem pa v času študija in kako leto ali dve po tem delal veliko na področju modeliranja oseb in risanih junakov ter se ukvarjal z animacijo le-teh. Večino sem ročno animiral s pomočjo okostja in 'keyframov' (ključnih okvirjev oz. slik), nekajkrat pa sem si tudi pomagal z 'motion capture' (zajemanje gibanja) obleko. Spravil sem se tudi narediti svojo risanko, kar pa ne priporočam, ker terja zelo veliko časa in z razlogom potrebuješ studio za izvedbo kakovostne 3D animirane risanke."

icon-expand Tekmovalec MasterChefa Slovenija Žiga Škvorc dela na področju animacije. FOTO: POP TV

27-letnik je tako kot na svoje animacije ponosen tudi na to, da se je udeležil Evropskega prvenstva v šahu. Žiga: "Ravno takrat je bilo v Šibeniku, bolj bi mi bilo všeč, da bi bilo v kakem bolj oddaljenem kraju (smeh). Na samem evropskem prvenstvu nisem dosegel nekega prevelikega uspeha, sem pa spoznal kulturo šaha dosti bolje in je ena izkušnja, ki se je z veseljem spominjam." Njegova ljubezen do kuhanja se je začela rojevati v študentskih letih, ko je delal v piceriji. Žiga: "V piceriji sem začel, tako da sem pomival posodo, nato pa sem stopnico po stopnico napredoval in se priučil vsega potrebnega, tako da sem kar kmalu skrbel za pripravo, popis sestavin, pice in razna opravila, povezana s tem. Moram priznati, da sem v tem kar užival. Všeč mi je bilo, da je vsak dan projekt zase in ko enkrat zvečer očistimo kuhinjo, si dejansko končal za tisti dan. Je pa res, da je treba naslednji dan vse zopet ponoviti."

icon-expand Žiga in njegovo dekle Anamarija FOTO: osebni arhiv

Da se v Žigu skriva kuharski talent, ki bi se lahko kosal s konkurenco v MasterChefu Slovenija, je ocenilo njegovo dekle Anamarija. Prijavila ga je k sodelovanju, sam pa je bil silno presenečen, ko je bil izbran med 16 kuharjev nove sezone. Žiga: "Dejansko ne morem verjeti, da sem bil izbran med 16 najboljših kuharjev. Mislil sem, da bom prišel na avdicijo in to bo to. Po moje daleč od tega nisem bil, saj sem v prvih petih minutah avdicije samo stal in nisem imel pojma, kje naj začnem. In potem ko sem izvedel, da sem bil izbran med top 16 kuharjev, sem po moje potreboval kakšen teden, da sem to v resnici dojel in da sem sploh razumel, kaj me čaka v prihodnosti." Anamarija je tudi njegova asistentka v kuhinji, a ko pride do faze pomivanja posode. Pred začetkom snemanja, ko se je intenzivno pripravljal na tekmovanje, je imela še več dela. Žiga: "Anamarija mi res zelo pomaga pri pospravljanju kuhinje. Pred začetkom snemanja sem njeno pomoč še toliko bolj potreboval. Pripravljal sem se kar dosti, ampak ob službi in ostalih obveznostih sem vseeno bil kar omejen, tako da sva poskusila najti nek kompromis, da sem vadil, ampak da ostale obveznosti niso trpele. Se je pa obseg toliko povečal, da sem ji moral obljubiti, da dobi pomivalni stroj, ko bo vsega konec (smeh)."

icon-expand Žiga pred prvim kuhanjem v MasterChefu Slovenija FOTO: POP TV