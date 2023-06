Žigi ni treba trkati na vrata, ponudbe prihajajo kar same

Po slabem tednu v MasterChefu sem spet oblekel črn predpasnik in res ni bilo lahko. Ostali so res samo še dobri kuharji in pritisk je bil velik. Poznalo se je, da sem bil od vseh snemanj in dogajanja že precej utrujen in zaradi slabega tedna precej nesamozavesten glede svojega kuhanja. Ko sem izvedel, da bomo kuhali v krogih, sem vedel, da moram priti čimprej na balkon. V prvem krogu sem se zadeve lotil preveč enostavno, že sama ideja za jed mi ni bila povsem všeč, to pa se je na koncu tudi poznalo na krožniku. V drugem krogu so me vampi presenetili, saj ga sam res nimam, in nekako sem že vedel, da mi ne bo uspelo. Tu sem v glavi slišal, kako mi moja govori, da bi ji moral vampe pripraviti, takrat ko si jih je zaželela! Vedel sem, da bo vesela, ker ima spet prav! (smeh) Potem pa ta grozni tretji krog, ko sva ostala sama s Sandro. Ko sem zagledal artičoko, se mi je nasmehnilo, ker sem točno vedel, kaj bi pripravil. Popustiti Sandri, da je izbrala 'mystery box', je bila ena najtežjih stvari v MasterChefu, saj sem sebe spet postavil na stranski tir in sem vedel, da s tem lahko izgubim bitko za polfinale. Ko pa se je odprl 'mystery box' s pljučno, sem takoj dobil idejo, kaj bom kuhal, in vedel sem, da tudi če zdaj kuham zadnjič, bom ponosen ... Ko sem stal pred sodniki in zaslišal, da grem na balkon, res nisem mogel verjeti, da mi je uspelo priti pred sam polfinale. Ko pa sem prišel na balkon in videl svoje tri prijatelje, s katerimi sem skupaj rasel čez celotno oddajo, pa sem si končno oddahnil.

V polfinalu si bil povsem drug človek, končno si se sprostil. Kakšen premik se je zgodil v tebi?

Premik je bil ta, da sem se boril do polfinala res na polno. Prvo sekundo, ko sem izvedel, da bosta onidve izbirali sestavine, mi je bilo zelo težko in sem bil šokiran. Ampak tako to je, naredi iz tega, kar boš dobil, čim več. Rekel sem si: Ne sekiraj se, si na drugem terenu. Ampak sem čez celo tekmovanje dobil trdo kožo in rekel sem si: Pa naj bo, kar bo. Nisem pustil, da me ta občutek nepravičnosti vodi po kuhinji, še vedno imam možnosti za zmago, kakršne koli že so. Zagotovo ne bom Zali pustil zmage, ima svoje sestavine in naj se potrudi tako, kot se mora, jaz pa ji bom poskusil otežiti delo, kolikor se le da.

Boril si se proti kasnejši zmagovalki Zali Pungeršič, ki je taktično izbrala sestavine iz mesnice. Računala je, da bo to njena prednost, a je bila na koncu zaskrbljena, kajti tvoj zadnji krožnik je bil izvrsten. Poslovil si se v velikem slogu. Kako si se počutil ob tem?

V polfinalu sem se res vrnil, pustil sem svojim idejam, da spet gredo svojo pot, in želel sem, da se to pozna na mojem krožniku, da bo nekaj novega, izvirnega, in hotel sem iti izven okvirjev, kar sem potem tudi pokazal. Za prvi krožnik mi je res zmanjkalo časa, ker ko nekaj delaš prvič, je težko vedeti, koliko časa zares potrebuješ. Zato se tako rad vedno znajdem v novih stvareh. Pri drugem krožniku pa nisem pustil, da bi se mi zgodilo podobno. Vedel sem, da bom pri zadnjem krožniku moral dati vse od sebe, ker je zasnova jedi bila še težja kot za prvo jed, in takrat se je vse izšlo. Moj načrt je bil, da se ločim od pirejčkov na krožniku, in želel sem dostaviti nekaj vizualno privlačnega, a hkrati drugačnega, in mislim, da mi je uspelo. Sem si pa res želel morski krožnik, ampak sem neverjetno ponosen, da sem tudi mesnega tako dobro dostavil. Malo več časa za predjedi, pa bi rezultat lahko bil drugačen.