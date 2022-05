Zmagovalci preteklih sezon navdušili sodnike, izpadel je Bernard

Za nadaljnji obstanek v tekmovanju bi se morali boriti Maša , Luka , Petra in Marko , a so sodniki na kuhanje povabili tudi tekmovalce na balkonu, torej Evito , Zalo in Bernarda . Bine Volčič : “Danes kuhate vsi za enega in eden za vse.” Vsi tekmovalci so tokrat sestavljali eno skupino, pomeriti pa so se morali s skupino zmagovalcev vseh preteklih sezon MasterChefa Slovenija . V kuhinjo so se vrnili Sašo Miljuševič , Darko Klemen , Sara Rutar , Jaka Mankoč , Anže Kuplenik , Žan Milosavljević in Bruno Šulman . Luka Jezeršek je povedal, da čaka tekmovalce nemogoča naloga, če zmagajo, pa ne bo izpadel nihče.

Tekmovalcem aktualne sezone so sodniki odmerili 15 minut prednosti, torej eno uro in pol kuhanja. Poleg tega so se sami odločili, z zmagovalcem katere sezone bi se radi pomerili v dvoboju. Zmagovalna jed vsakega dvoboja je pomenila eno točko za skupino, pripravljali pa so jedi, po katerih so bili zmagovalci preteklih sezon najbolj znani. Sašo je denimo navdušil s testeninami, z njim se je želela pomeriti Zala. Darko je obvladal meso, z njim se je želel pomeriti Bernard. Za dvoboj z morskimi sestavinami, konkretneje lososom, se je odločil Luka, ki pa je kasneje izrazil željo, da bi z Jako pripravljal hobotnico. Marko je želel prevzeti dvoboj s Saro, a ga je nato prepustil Maši. Anžetovo sestavino, goveji file, je želela pripraviti Evita. Za Žana in štrukelj se je odločila Petra, Marku sta ostala Bruno in dvoboj v pripravi sladice.

Prvi so začeli kuhati tekmovalci, ki so si med nabiranjem sestavin v trgovini izmenjali nekaj nasvetov. Jaka je kritično opazoval, kako je Luka nameraval kombinirati hobotnico in sir, a je dopuščal možnost, da bo konkurent presenetil. Sodniku Luku je še zaupal, da dela kot slaščičar v Michelinovi restavraciji. Bruno je povedal, da se še vedno uči in da je njegov končni cilj Michelinova zvezdica.

Po 15 minutah so se v trgovino pognali še zmagovalci. Sari je šlo na smeh, ker je pozabila, da ima trebušček, zaradi katerega je bila počasnejša. Povedala je, da so njena strast slaščice in peka z drožmi. Obe z Mašo sta pripravljali lososov confit, a je bila tekmovalka pesimistična. Darko in sodnik Luka sta se morala objeti, saj sta po koncu druge sezone MasterChefa postala dobra prijatelja. Darko je še povedal, da je v Sečovljah odprl svojo gostilno. Sašo je povedal, da še naprej kuha za ambasadorja Egipta in da mu je lepo. V Zali je videl sebe, ona pa si ga je dobro zapomnila, ko je kot 13-letna deklica že spremljala prvo sezono MasterChefa Slovenija. Sašo se ji je zdel kot sonček, topel človek, in zdelo se ji je neverjetno, da kuha v dvoboju z njim. Marko je zelo užival v dvoboju z Brunom, želel se je dokazati s sladico, še posebej Karimu.

Petra je razkrila, da pripravlja sladke štruklje s komponentami prekmurske gibanice. Žan je takoj opazil, da testa ni dobro pripravila. Sam se je odločil šokirati s kombinacijo špargljev, jagod in ocvirkov. Evita je občudovala svojega umirjenega tekmeca Anžeta, ki je bil zelo organiziran. Sodnikom se je nato zazdelo, da je Marko najšibkejši člen v svoji skupini, saj je imel težave s sestavljanjem torte. Karim mu je prišel svetovat, kako naj torto na koncu nareže, in za to mu je bil tekmovalec zelo hvaležen.

Sarin krožnik je Bine opisal kot čudovit, okusi so se lepo prepletali, losos se je topil v ustih. Maša je pripravila okusen krožnik, a je lososa pripravila prehitro in pri previsoki temperaturi. Bila je prepričana, da ne bo premagala Sare. Luka je priznal, da je krožnik njegovega nasprotnika videti vrhunsko. Tudi okusi so sporočali, da dela v restavraciji z Michelinovo zvezdico. Luka je lepo pripravil hobotnico, a je pretiraval s polento in bil preveč skop z grahovim pirejem. Anže ni razočaral s svojo jedjo, ki je bila izredno lepo pripravljena in okusna. Evita ni bila najbolj ponosna na svojo jed, ki je bila presuha, saj ni pripravila omake, poleg tega pa je preveč solila krompir.

Žan je s svojim krožnikom presenetil, dokazal je, da je še vedno mojster štrukljev. Petrin sladki štrukelj je imel veliko tehničnih napak, bil je zbit in trd. Markova torta je na koncu navdušila z okusi, a je Bruno pripravil vrhunsko sladico. Karim mu je namenil veliko pohvalo: “Jaz sem doživel en tak paranormalen občutek.” Zahvalil se mu je za sladico, ki se mu je zdela prefinjena in elegantna in bi jo lahko po njegovem mnenju postavili v katero koli restavracijo na svetu.

Sledilo je odpiranje kuvert z imeni zmagovalcev dvobojev. Štiri točke zapored so skupini zmagovalcev preteklih sezon MasterChefa Slovenija priborili Sašo, Darko, Sara in Jaka. Jasno je bilo, da tekmovanje zapušča eden izmed tekmovalcev. Zmagovalci so sicer dobili še Anžetovo točko, nato pa še Žanovo in Brunovo. Ta jim je še svetoval, naj vadijo in začnejo verjeti vase, nato pa so se vsi skupaj poslovili.

Bernard domov kot najšibkejši člen

Sodniki so razglasili tekmovalce, ki ostajajo v tekmovanju. To so Marko, Zala, Luka, Maša in Petra. Na koncu sta ostala Evita in Bernard, ki se je moral posloviti. Luka ga je pohvalil, ker je v tekmovanju na presenečenje sodnikov ostal zelo dolgo. Karim je pohvalil njegov napredek, velik potencial in to, da premore ogromno energije. Bernard je bil ponosen, da se je dokazal v tekmovanju in v svojem življenju. Bernard: “Jaz vem, da lahko, in tudi vi lahko, če hočete. Jaz letim in mojih kril ne moreš več odrezati.”