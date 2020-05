Znana deseterica najboljših tekmovalcev, Sandija ni med njimi

Tanja Pirc je bila edina kos zahtevnemu izzivu, ki se je začel, takoj ko so ogroženi tekmovalci vstopili v kuhinjo. Preostala šesterica je morala na izločitveni test, na katerem se je najslabše odrezal Sandi Komlanc iz Domžal, zato se je moral posloviti.

V deseti, izločitveni oddaji je kuhalo sedem tekmovalcev. Takoj ko so vstopili v kuhinjo, je Karim naznanil začetek kuhanja, zaradi česar so bili šokirani. Gašper je, kot so opazili sodniki, zmrznil. Iza je po prvotnem šoku hitro stekla v trgovino, ostali tekmovalci prav tako. Kmalu so dobili prvo navodilo, in sicer je zvezda jedi morala biti koruza. Vsi so znova stekli v trgovino, nekateri brez prave ideje. Drugo navodilo je bilo, da mora jed vključevati vsaj tri termične obdelave. Iza je ugotovila, da mora svojo idejo nadgraditi, za ostale nova zahteva sploh ni bila težava. Kmalu zatem so sodniki tekmovalce presenetili z zaprtjem trgovine, kar pa je bil konkreten razlog za skrb. Zadnje navodilo je bilo, da morajo jed servirati na žlički. Jerneja je v hipu dobila idejo, kako bo jed postregla. Sodnike je skrbelo, kako se bosta tega lotila Gašper in Sandi. Bine je razjezil Gašperja s komentarjem, da mora pri serviranju vklopiti možgane. Sandi je imel več idej, s katerimi je navdušil Bineta. Kaji pa so se tresle roke in ko je Bineta zaskrbelo, da bo njena jed presuha, jo je povsem zgrabila panika.

Gašper je izpolnil svojo obljubo FOTO: POP TV

Sandi je bil prepričan v svojo jed, pričakoval je najboljši komentar, a ga ni dočakal. Tudi Gašperjeva jed je razočarala sodnike. Bine je povedal, da ga je vrnila v otroštvo: “Ko sem zagrizel v pito, sem se spomnil na obdobje, ko sem se igral v peskovniku, in ti včasih pride malo mivke v usta ... Tole je polomija.” Žigova jed je zmedla sodnike, a je navdušil s tem, da je koruzo uporabil na več različnih načinov. Iza je pripravila okusen 'taco', od Kaje pa so sodniki pričakovali več. Žal jim je bilo, da na žličko ni dala več odlične omake, ki jo je pripravila. Kajo so komentarji prizadeli: “Moram zdaj malo premisliti, ali bo Luka še naprej moj najljubši sodnik, zaradi tega, ker me samo graja. Njemu ni všeč nič, kar jaz naredim.”

Sandi samozavestno: Če to ni to, grem drva sekat FOTO: POP TV

Jerneja je bil prva, ki je uspela navdušiti sodnike. Bine je komentiral: “Zelo dobro.” Tanja je postregla zelo lepo jed, ki je bila tudi zelo okusna. Karim: “Lahko te je pa nečesa strah. Strah te je lahko tvojih sotekmovalcev, ker si vsem pokazala, da si konkurenca.” Na balkon se je lahko povzpela samo Tanja, zaradi česar je bila Jerneja zelo razočarana.

Tanji je uspelo, odločali so detajli FOTO: POP TV

Na izločitvenem testu so vsi tekmovalci pripravljali enako jed in to so bili znani ameriški piškoti s koščki čokolade. Karim je naštel vse napake, ki jih lahko naredijo med pripravo, nato pa doživeto opisal popoln piškot. Tekmovalci so dobili recept, v katerem pa ni bilo postopkov za pripravo. Jerneja je bila edina, ki jih je že pekla. Gašper je sicer razkril, da je tudi že pekel piškote, a z drugačnim maslom. Na voljo so imeli samo 35 minut.

Izločitveni test FOTO: POP TV

Kaja in Žiga sta se opirala na nasvete z balkona. Kaja Balentič je namreč že večkrat pekla taiste piškote, Kaja Jurač pa je stavila na Žanovo znanje. Gašperju se je ponesrečila prva peka, a si je tekmovalec oddahnil, ko je videl, kaj se dogaja na Sandijevem pultu. Slednji je presejal že pripravljeno testo, nato pa si pri oblikovanju piškota pomagal z modelčkom. Nakar mu je na pomoč priskočila Kaja in mu odstopila svojo maso, kar pa je bilo v nasprotju s pravili. Karim: “S tem tvegaš, da greš lahko skozi vrata.” Kaja: “Pomagala bi mu.” Karim: “Pomagaj mu na način, da mu pomagaš loviti ribo, ne, da mu daš ribo.” Sodniki so ugotavljali, da se je zgodilo prvič, da je na izločitvenem testu nekdo odstopil pripravljeno maso.

Kaja je hotela pomagati FOTO: POP TV

Piškoti so romali v pečico. Sandi je 12 minut pred koncem za pomoč prosil balkon, a se je zavedal, da nima dovolj časa. Upal je, da bodo piškoti iz prve mase, ki jo je pripravil, dovolj dobri. Jerneja in Kaja sta spekli odličen piškot, a je Gašper navdušil še bolj. Tudi Iza je bila uspešna, medtem ko Sandijev piškot ni obetal. Še pred zadnjim okušanjem so sodniki na balkon poslali Gašperja. Tudi Jerneja in Iza sta si oddahnili, takoj za njima še Kaja. Ostala sta Žiga in Sandi. Žigov piškot je bil namreč po izgledu najslabši, a je bil Sandijev slabši tudi kar se tiče okusov, zato se je moral posloviti. Sandi: “To je nauk o uspehu nečesa, kjer samo trud in veselje ne prinašata rezultata, ampak ga je potrebno podkrepiti s prakso, potrpežljivostjo, odgovornostjo.”

Sandi se je moral posloviti FOTO: POP TV