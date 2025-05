Znana je deseterica najboljših, poslovil se je Tadej

OGLAS

Najtežji izločitveni test doslej

Na izločitvenem testu so se udarili Tadej Ladinek, Matic Maček, Natalija Sebanc in Barbara Ribič. Edino slednja se je lahko zanašala na izhod v sili, značko imunitete. Mojmir Šiftar: "To je vaš zadnji boj za mesto v deseterici najboljših. Prvič v tej sezoni se boste soočili s pripravo večhodnega menija." Pripraviti so morali hladno predjed z dimljeno postrvjo, toplo predjed s kozjim sirom, glavno jed z govejim repom ter sladico z jabolki. Na voljo so imeli 180 minut in ves čas odprto trgovino.

Sodniki so tekmovalcem zakuhali najtežji izločitveni test doslej. FOTO: POP TV icon-expand

Barbara je začela s kuhanjem, a je Luka Jezeršek ocenil, da se je dela lotila v prepočasnem tempu. Mojmir je sklepal, da se tudi ostali tekmovalci ne zavedajo prav dobro, kaj vse morajo pripraviti v treh urah. Luka jih je zato opozoril, da bodo pri takšni hitrosti na koncu imeli velike težave. Luka: "Moje strokovno mnenje je, da bi se moralo na vaših kuharskih postajah dogajati več." Sodniki bi si tudi želeli, da se Barbara ne bi tako zelo zanašala na značko imunitete.

Natalija preseneti, Barbara izkoristi imuniteto

Tadej je bil sprva odločen, da bo presenetil z različnimi tehnikami in okusi. A se mu je v nadaljevanju zataknilo pri sladici, saj se ni mogel spomniti vseh sestavin. Natalija je kuhala zbrano, hitro, predvsem pa mirno. Mojmir je bil navdušen: "Take Natalije v tej kuhinji še nismo videli." Od nje je pričakoval lep, povezan meni. Sodnika je nato razjezil Tadej, ki se še ni lotil sladice. Tekmovalec se je zato odločil za rezervni načrt, a ideje o čokoladnih pralinejih Mojmir ni pozdravil. Karim Merdjadi je komentiral: "Če naredi praline, ga jaz pri nas zaposlim." Tadej je moral spremeniti tudi idejo za predjed in še tekmovalci na balkonu so se začeli spraševati, ali mu bo uspelo. Barbara je tri minute pred koncem šla na ogled vseh kuharskih postaj. Želela je izvedeti, ali imajo vsi sotekmovalci pripravljene vse štiri krožnike. Odločila se je, da bo izkoristila imuniteto, saj si je želela priti v najboljšo deseterico.

Barbara Ribič se poslovi od značke imunitete. FOTO: POP TV icon-expand

Natalija zasluženo med top 10

Matic je pripravil lepe krožnike. Njegova hladna predjed, dimljena postrv s pirejem zelene, okisano redkvico in blanširano kolerabo je bila sveža in okusna. Za toplo predjed je pripravil čebulno juho s sirom, ki pa ga je bilo v jedi preveč. Goveji rep je serviral s pečenim sladkim krompirjem in omako, ki je imela okus po karameli. Za sladico je pripravil tart s karamelo, smetano in poširanimi jabolki v vinu. Karim je pohvalil vse komponente, razen karamele, ki se je strdila. Natalija je za predjed pripravila namaz iz dimljene postrvi, jabolčno čežano in domač kruh. Jed je bila domača in pristna. Za toplo predjed je pripravila torteline s kozjim sirom in naravno omako iz govejega repa, ki so bili premalo slani, a so kljub temu navdušili. Za glavno jed je pripravila ragu iz govejega repa, pommes duchesse in šparglje. Mojmir je pohvalil okuse vseh komponent, Karim pa rdečo nit menija. Luka je pogrešal le malce več svežine. Natalijina monoporcijska tortica z moussom bele čokolade in rikote ter jabolki z rožmarinom je ob prerezu navdušila, bila je tudi zelo rahla in sveža. Karim je bil ponosen na tekmovalko, ki je povrh vsega dobila Mojmirjevo petko za sladico. Povedal ji je še, da se je pokazala v novi luči: "V bistvu smo videli novo Natalijo, ki zna plesati v kuhinji."

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV





Lep in povezan meni Natalije Sebanc icon-picture-layer-2 1 / 4

Tadejeve jedi z izgledom niso pritegnile. Pašteta iz dimljene postrvi s hrustkom iz bučnih semen, borovničevo marmelado in mladim kozjim sirom ni navdušila. Sladoled v gobovi juhi je bil vrhunski, a so sodniki obžalovali, da je bila juha zmiksana. Glavna jed, goveji rep s fondant krompirjem, korenčkom in reducirano omako, je bila povsem druga zgodba. Meso je bilo odlično pripravljeno in zelo okusno, omaka prav tako, krompirček je bil pripravljen po šolsko. Za sladico je Tadej pripravil belo in mlečno čokolado, hrustek iz bučnih semen, karamelizirana jabolka in jabolčni krhelj. Karim je pohvalil izgled sladice, ki pa ni prepričala z okusi. Luka je po okušanju razglasil: "Da si zaslužiš mesto v top 10, si danes dokazala Natalija. Vse čestitke." Tekmovalka se je lahko ponosno povzpela na balkon. Mojmir: "Kot zadnjega na balkon pošiljamo tistega, za katerega verjamemo, da se bo v tem tekmovanju še razvijal in rastel." To je bil Matic, kar je pomenilo Tadejevo slovo.

Čustveno Tadejevo slovo

Tadej je povedal, da je ponosen nase. Veselil se je priprave novih jedi na podlagi pridobljenega znanja in idej. Tadej: "Pokal ne bo šel na Koroško, bo pa šla dobra hrana z mano." Kot je povedal, je strojništvo zanj preteklost, sedaj bo raziskoval v kuharskih vodah. Mojmir mu je svetoval, naj preizkusi delo v gostilnah, bistrojih in restavracijah, da se bo prepričal, katero je pravo zanj. Mojmir: "Za vsakogar je mesto pod tem soncem na našem svetu. In zagotovo je tudi zate." Tadej se je sodnikom zahvalil za vse znanje, povedal je, da je v izkušnji užival, zato mu je bilo ob slovesu zelo težko pri srcu, a se je tolažil v svojem slogu: "Pa saj jutri je nov dan."