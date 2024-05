Znana je najboljša deseterica, mesto je za las ušlo Martini Pušnik

Dana Ilić si je mesto v najboljši deseterici prislužila samo z okušanjem sladoledov, ostali tekmovalci so morali pripraviti sladke in slane jedi s sladoledom. S svojim krožnikom je še posebej navdušil Matej Muhvič, Martini Pušnik pa je za las ušlo zadnje mesto v top 10.

Dano med top 10 pripeljejo brbončice Šest tekmovalcev se je na izločitvenem testu borilo za zadnja prosta mesta med deseterico najboljših. Karim Merdjadi: "Nocoj bo zelo pomembno, kako obvladate najbolj popularno poletno sladico." Bližnjica na balkon je za enega predstavljalo dobro prepoznavanje okusov različnih sladoledov. Matej Muhvič ni prepoznal višnje, zato je moral v drugi krog. Rok Novak je prepoznal arašide, Dana Ilić mandarine. Lidija Subašić ni prepoznala melase, zato je morala v drugi krog. Klara Šmigoc ni prepoznala gorgonzole, zato se je pridružila Mateju in Lidiji. Martina Pušnik ni prepoznala jogurta, zato se je morala pripraviti na kuhanje. Rok in Dana sta lahko nadaljevala, tekmovalec je bil prvi in ni prepoznal jagode. Dana si je tako prislužila balkon, s tem pa mesto v najboljši deseterici.

Dana Ilić si je že v prvem krogu priborila mesto v najboljši deseterici. FOTO: POP TV icon-expand

Sladke in slane jedi s sladoledom Peterica je morala v drugem krogu pripraviti sladke in slane jedi s sladoledom. Dana je morala določiti, kateri tekmovalci naj pripravijo slano jed in določila je Mateja, Lidijo, ki bi se lahko rešila z imuniteto, in Roka. Klara in Martina sta tako pripravljali sladko jed. Vsi so imeli na voljo 60 minut. Klara je bila več kot zadovoljna, ker je lahko pripravljala sladico, odločila se je za kombinacijo čokolade in pomaranče. Lidija se je odločila pripraviti sladoled s špinačo, vkomponirati ga je želela v jajca po benediktinsko. Rok je pripravljal sorbet iz kumkvata, ki ga je želel vkomponirati v ribjo jed. Matej je pripravljal sladoled iz sira pecorino kot komponento ribje jedi, sodnike pa je veselilo, ker so tekmovalci izbrali nevsakdanje sestavine. Martina je pripravljala sladoled iz limete in mete, ter granito in biskvit prav tako iz limete in mete. Mojmir Šiftar je bil v skrbeh, ker se je odločila samo za ti dve sestavini. Karim je bil mnenja, da ne naredi koraka naprej. Toda tekmovalka je bila prepričana, da ji bo uspelo, nameravala je dati vse od sebe.

Odlična sladica Klare Šmigoc FOTO: POP TV icon-expand

Trije tekmovalci navdušijo Klara je pred sodnike prinesla čokoladni sladoled s pomarančno lupinico, crumble, pomarančno granito, kakakov biskvit in temperirano čokolado. Karim je pohvalil tehnično večplastnost sladice in odlične okuse. Mojmir je pohvalil sladoled, Luka Jezeršek pa je dodal: "Prekrasni okusi, ki jih dopolnjujeo prekrasne tehnike in strukture." Ocenil je, da je tekmovalka svojo idejo pripeljala do popolnosti. Martinin sladoled mete in limete z biskvitom in granito iz mete in limete ter crumble sodnike ni navdušil. Karim je komentiral enoplastne okuse, biskvit ni bil dovolj sočen, Mojmir pa je okuse primerjal z limonado z malce mete. Matej je sodnike presenetil z zelo lepim krožnikom. Luka ga je takoj vprašal: "A to si ti naredil?" Tekmovalec je pripravil lososa s pistacijevo skorjico, sladoled iz sira pecorino, paradižnikov biskvit, hrustke iz ocvrtega testa, tuile in paradižnikov čatni. Karim je bil navdušen nad jedjo, pohvalil je večplastnost, tako okusov kot tehnik, pa prefinjenost in lepo postavitev. Mojmir je pohvalil vse komponente in ni imel ene pripombe. Karim je napredek tekmovalca opisal kot kvanten skok.

Matej Muhvič je poskrbel za presenečenje večera. FOTO: POP TV icon-expand

Rok je pripravil file orade s šparglji, masleno omako, fondant krompirjem in sorbetom iz kumkvata in mandarine. Na svoj krožnik je bil ponosen, saj takšne kombinacije še ni pripravljal. Luka se je obregnil ob kožo lososa, ki ni bila lepo pečena. Kar je njegov krožnik iz bistrojskega povzdignilo na višji nivo, je bil prav sorbet. Karim je pohvalil vse pravilno pripravljene komponente, okusno omako, sorbet je opisal kot enkratnega. Lidija je pred sodnike prinesla lososa s špinačnim sladoledom, holandsko omako in krompirjevo zloženko. Luka je idejo opisal kot vrhunsko, zato je jed hranil za konec pokušanja. A so sodniki pogrešali več svežine in več začimb, morda celo pikantnosti. Mojmir je pričakoval predvsem drugačen špinačni sladoled. Karim je povedal: "Izločitveni test je, imaš značko imunitete, lahko kuhaš brezskrbno. In takrat od tekmovalcev pričakujem, da bo dal maksimalno od sebe, da nas bo navdušil ... Na tvojem mestu bi mi bilo žal." Znana je najboljša deseterica, Martina se je poslovila Pričakovanja sodnikov so na izločitvenem testu presegli Klara, Matej in Rok. Več kot zasluženo so zasedli mesta v najboljši deseterici. Pred sodniki sta ostali Lidija in Martina, zadnje mesto med deseterico najboljših je za las zasedla Lidija. Tekmovalka ni bila vesela, niti ponosna: "Malo bolj bom morala razmišljati, preden dam karkoli na krožnik." Martina je bila razočarana, hkrati pa vesela, da je prišla tako daleč. Najbolj ji bo v spominu ostal skupinski izziv, na katerem je Karima več kot navdušila z indijsko jedjo. Njena želja je bila, da bi se ji po tekmovanju odprla nova vrata. Luka: "Nam si dokazala, da to zmoreš, je pa pravzaprav zdaj vse na tebi, kako, na kakšen način boš unovčila tega jokerja, predvsem pa sebi polepšala prihodnost."