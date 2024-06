V najboljši peterici tudi Luka, Domen in Klara, Julija se je poslovila

Štirje tekmovalci so se na izločitvenem testu pomerili v dveh krogih in mesti v najboljši peterici sta si že v prvem priborila Luka Pangos in Domen Beribak. Zmagovalka drugega kroga je bila Klara Šmigoc, kar je pomenilo slovo za Julijo Bukvič.

Najtežje sladice iz vsega sveta Luka Pangos, Klara Šmigoc, Domen Beribak in Julija Bukvič so dobili še zadnjo priložnost za uvrstitev med najboljšo peterico. Karim Merdjadi: "Nocoj vas čaka težka bitka. Za mesto v tekmovanju se boste spopadli z najtežjimi sladicami iz vsega sveta." Sami so se morali odločiti, katero izmed njih bodo pripravili. Luka je imel imuniteto, zato je odstopil prednost izbire. Julija se je odločila za Medovik, Domen za Paris Brest, Klara za St. Honore, Luku je ostala Opera. Tekmovalci so za sladice dobili recepte, za pripravo so imeli na voljo 120 minut.

Sodniki in najtežje sladice iz vsega sveta. FOTO: POP TV icon-expand

Luka se je odločil, da bo kuhal umirjeno in sproščeno, saj je imel na predpasniiku značko, ki bi ga lahko rešila pred izločitvijo. A se je priprave lotil študiozno in skrajno resno. Tudi Klara je bila prepričana, da ji lahko uspe, saj je veliko komponent izbrane sladice že pripravljala. Julija je poskušala pozabiti na to, da ji izziv ni pisan na kožo. Govorila si je, da mora vztrajati: "Top 5 je ogromen mejnik, pet najboljših kuharjev, in bi bilo čisto nerealno, da pridem med top 5." Domen je predvideval, da bo imel največ težav s paljenim testom. In res so sodniki ocenili, da precej zaostaja za sotekmovalci. Poleg tega je med peko odprl pečico, da bi na testo dal mandlje, na katere je pred peko pozabil. Tudi Julija po ocenah sodnikov ni bila dovolj hitra, ugotovila je tudi, da biskvitov ne bo mogla prerezati, da bi jih dobila potrebnih osem. Klari se je nato zažgala karamela, kar jo je, kot je povedala, povsem iztirilo.

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

Sladica Luke Pangosa, zadaj original icon-picture-layer-2 1 / 2

Tekmovalci stopijo pred sodnike, slavita Luka in Domen Karim Merdjadi je Domna pohvalil, saj je pripravil izredno gladko in okusno lešnikovo kremo, testo je bilo zelo lepo pečeno, in priznal je, da tega ni pričakoval. Luka Jezeršek je dodal, da je njegovo testo malce padlo, a je bil navdušen nad kremo. Klara je bila vesela, ker je sladico St. Honore sploh dostavila. Pripravila je lepo krhko in okusno testo, lepo polnjene profiterole in karamelne laske, žal pa je bila karamela pregrenka. Mojmir Šiftar je grenkobo umestil na mejo užitnega. Julija si je želela, da bi lahko čas zavrtela nazaj in spekla še štiri biskvite. Mojmir je povedal, da torta ni Medovik, saj so biskviti predebeli, zato se niso mogli zadostno navlažiti in torta je bila suha. Poleg tega se v njej ni čutil med. Lukova sladica je bila zelo lep približek originalni Operi. Okusi so bili lepi, biskviti lepo namočeni, le čokoladni obliv je bil pretrd. Karim je slednje omenil kot edino napako v njegovi sladici. Mojmir je tekmovalca še pohvalil, kako študiozno se zna lotiti receptov. Sodnike je najbolj prepričala prav Lukova sladica, s čimer se je uvrstil v najboljšo peterico. Nakar je sodnik Luka presenetil: "To pa še ni vse. Preizkus slaščičarskega mojstrstva si uspešno prestal tudi ti, Domen!" Kar je pomenilo, da se je zapolnilo predzadnje mesto v najboljši peterici. Tekmovalec je bil presenečen, ker mu je to uspelo s sladico in ker je premagal dve tekmovalki.

Dvoboj med Klaro in Julijo Klara in Julija sta se pomerili za zadnje mesto v najboljši peterici. Pripravljali sta sladico presenčenja, Baked Alaska. Juliji je se je ob najavi izziva stemnilo pred očmi: "Vem, kaj to je in vem, da to absolutno ni enostavno." Klara je bila veliko bolj mirna, skrbelo jo je le sestavljanje torte. Na voljo sta imeli 110 minut, a za pripravo nista dobili recepta. Klara je takoj dobila ideje za svojo različico Baked Alaske. Tudi Julija z idejami ni zaostajala, a je želela pri pripravi sladoledov ubrati bližnjico s kondenziranim mlekom in jih dati v šoker. Ker pa je bila s pripravo že tako daleč, je vztrajala pri načrtu. Ko se je Luka ustavil na obeh kuharskih postajah, je bil prijetno presenečen nad vsemi sladoledi. Klara je nato ugotovila, da njen biskvit ni dovolj pečen, zato ga je vrnila v pečico. A se ni predala in se je borila naprej. Julija je prva stopila pred sodnike, njena torta je bila povsem mehka in spodnja plast se je topila. So se pa okusi sladoledov lepo dopolnjevali in bili so lepo uravnoteženi. Luka je ocenil, da je ravno z uporabo kondenziranega mleka naredila napako, saj maščoba težje oziroma kasneje zamrzne.

Baked Alaska Klare Šmigoc FOTO: POP TV icon-expand

Klarina torta je bila zelo lepa, a je bila tudi pri njej težava s sredinsko plastjo sladoleda. Mojmir je ocenil, da je dodala preveč jagodnega pireja. Karim je pohvalil okuse sladoledov, zmotila ga je le tekstura jagodnega. Mojmir se je obregnil tudi ob velike koščke jagod, ki jih je dodala. Klara zadnja v najboljši peterici, slovo za Julijo Sodniki so po posvetu ocenili, da sta obe tekmovalki imeli težave s teksturo sladoleda, zadnje mesto v najboljši peterici pa si je priborila Klara. Tekmovalko so ob tem premagala čustva: "Ko sem vstopila v MasterChef kuhinjo, si nisem nikoli mislila, da bom lahko med top 5. En mejnik obkljukan, zdaj pa samo dalje." Pomembna uvrstitev je bila zanjo dokaz, da zmore in da zna: "Če sem dosegla top 5, lahko dosežem še top 3 in tudi zmagam." Julija je povedala, da ji je bilo v tekmovanju super in da je bila izkušnja zanjo čudovita. Julija: "Ogromno smo kuhali, res smo se imeli lepo. So bili vzponi in padci, ampak sem se ogromno naučila." Tega, da bo prišla tako daleč, ni pričakovala. Julija: "Ogromno časa sem tukaj preživela in grem v bistvu ponosna domov. Mogoče je bila tukaj malo bolj sramežljiva verzija Julije, kot doma, ampak je vseeno poskusila pokazati nekaj."

Konec čudovite izkušnje za Julijo Bukvič. FOTO: POP TV icon-expand

Ne zamudite nove oddaje MasterChefa Slovenija v ponedeljek ob 21.15 na POP TV.